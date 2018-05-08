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Как добиться успеха в тренировках?
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Как добиться успеха в тренировках? 

Fiteria 1 час назад
Фото: Fiteria
Многие слышали, что для прогресса необходимо постоянно увеличивать нагрузку, на почве этого совершается много ошибок. Люди слишком быстро повышают нагрузку, перенапрягаются до предела, но это приносит лишь временный прогресс. Важно помнить, что в числе слагаемых, составляющих прогресс, присутствуют не только нагрузки и питание, но и отдых. Перед тем, как вы захотите значительно увеличить свои нагрузки, вспомните старую спортивную шутку про бегуна. Он пришел к лучшему тренеру, чтобы спросить, как ему стать лучшим бегуном в мире, и получил ответ, что выходя на пробежки пять раз в неделю, он выйдет на мировой уровень через 10 лет. Нетерпеливый спортсмен уточнил, как быстро он станет звездой мирового спорта, если будет бегать в два раза больше, тренер ответил, что тогда ему потребуется 20 лет.
Качественный отдых — это не просто день без тренировки, он должен состоять из нескольких элементов, в первую очередь из восьмичасового сна и полноценного питания с достаточным количеством углеводов, белков и жиров.
Часто прогресс останавливается по причине недостаточного восстановления, организм не успевает набраться сил к каждой последующей тренировке.
В такой ситуации нужно не повысить нагрузку, а снизить ее, это будет способствовать восстановлению и приведет к успеху.
Тренироваться, как и отдыхать, тоже нужно правильно. Занятие должно состоять не только из силовой части, также важна работа над имеющимися проблемами. К примеру, если у человека закрепощен грудной отдел позвоночника, то он не сможет увеличить нагрузку без ущерба для здоровья. Стремление увеличить свои показатели без раздумий о том, выдержит ли тело новые нагрузки, является большой ошибкой. Будьте критичны к себе и всегда замечайте, что в вашем теле мешает улучшению результатов.
Помехой к развитию могут стать недостаточная растяжка, нарушение осанки, закрепощение суставов, недостаточно сильные мышцы кора. Эти недочеты не дают работать в правильной технике и получать от упражнений максимальную эффективность. Упражнения, нацеленные на разрешение проблем, должны выполняться в самом начале занятия. К примеру, если вы знаете, что ваши тазобедренные суставы недостаточно мобильны, то перед выполнением становой тяги или приседаний нужно делать упражнения для раскрытия тазобедренных суставов.
Кроме упражнений, направленных на разрешение проблем, тренировка должна включать в себя хорошую разминку. Такие простые упражнения, как прыжки на скакалке или прыжки с хлопками над головой качественно разогреют тело и подготовят его к предстоящим нагрузкам. Тренировка с разминкой и упражнениями для устранения проблем опорно-двигательного аппарата займет больше времени, но именно она позволит увидеть прогресс и избежать вреда для здоровья.
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