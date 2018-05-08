Разновидности травм в тренажерном зале

Растяжения связок

Связки могут безболезненно растягиваться лишь на 4%, превышение приводит сильному растяжению, частичному или полному разрыву. Причиной может стать резкое движение, чаще всего растяжению подвергаются связки локтевых, лучезапястных, плечевых и коленных суставов. Диагностировать растяжение на первый день практически невозможно, так как боль чаще всего отсутствует. На следующий день может появиться отек, а также боль, которая усиливается при движении и нажатии на поврежденное место.

Чаще всего растяжение связок происходит на беговой дорожке или при выполнении движений в неправильной технике. Мышцы должны выполнять функцию амортизатора, принимая нагрузку на себя и снимая ее со связочного аппарата, растяжения связок происходят из-за нарушения мышечно-суставного баланса. При слишком высоких нагрузках может произойти даже разрыв связок.

При легких растяжениях боль проходит за 3-4 дня, на этот период следует зафиксировать поврежденную конечности и исключить какое-либо механическое воздействие на нее. Отек снимается при помощи прикладывания холода, воспалительный процесс купируется противовоспалительными мазями. Если отек не проходит в течении нескольких дней, следует обратиться за медицинской помощью, возможно, речь идет о более серьезной травме. Период восстановления составляет от нескольких дней до месяца, в зависимости от степени тяжести повреждения.

Профилактикой растяжений является укрепление мышц, параллельных связкам, для этого подходят упражнения на баланс, к примеру, на неустойчивой платформе. Для укрепления связок суставов рук выполняют разнонаправленные движения на большой скорости, для связок ног используются прыжковые упражнения.

Частичный надрыв мышцы

Когда мышца сокращается в противоположную сторону от направления нагрузки, создается высокий риск разрыва мышцы. Сильнее других мышц разрывам подвержены большая грудная мышца, сгибатели задней поверхности бедра, сухожилие длинной головки бицепса и ахиллово сухожилие. Если разрыв мышцы происходит в средней части, то в области мышечного брюшка можно заметить гематому, при более серьезных разрывах мышца деформируется полностью, это видно с первого взгляда. Даже если вы не чувствуете боли, нужно немедленно обратиться ко врачу, травма достаточно серьезная.

Самой частой причиной частичного надрыва и разрыва мышц является использование слишком высокого веса, а также резкий переход к силовой работе после выполнения статических упражнений. К примеру, если использоваться для взятия на грудь слишком большой вес или выполнять упражнение с неправильной техникой, то одна из головок мышц вероятнее всего надорвется.

При подозрении на разрыв следует незамедлительно выполнить следующий алгоритм действий:

Закончить тренировку;

Обездвижить травмированную область и приложить к ней холод;

Обратиться за медицинской помощью.

Лечение мышц зависит от сложности травмы, от домашнего восстановления в состоянии покоя до хирургического вмешательства с целью восстановления мышцы. В случае частичного надрыва мышцы необходимо как минимум 10 дней провести в состоянии полного покоя, при необходимости назначаются обезболивающие препараты, вернуться к тренировкам будет можно не ранее, чем через три недели. При полном разрыве и последующем хирургическом вмешательстве занятия спортом придется отложить примерно на полгода.

Профилактикой надрывов и разрывов является тренировка для связок и сухожилий. Включайте в свои тренировки прыжки, упражнения на баланс, а также упражнения, при которых одновременно сокращаются мышцы-агонисты и противоположные им мышцы-антагонисты. Спортсмены, получающие серьезные нагрузки, принимают препараты с коллагеном для укрепления связок и сухожилий.

Защемление нерва

Отходящие от спинного мозга нервные корешки могут сдвигаться позвонками по причине остеохондроза, а также сдавливаться по причине мышечных спазмов. К защемлению приводит попытка выполнить слишком много повторов без подготовки, возникает мышечный спазм, зажимающий нерв. При этом человек может испытывать разные ощущения, от боли до онемения, возможно появление мурашек.

При любых проявлениях защемления следует обязательно обратиться за медицинской помощью, если причиной защемления стал спазм, то лечение будет заключаться в приеме препаратов для расслабления мышц, сеансах массажа и физиотерапевтических процедур. При повреждении позвонков лечение дополняется остеопатией, мануальной терапией, не исключена необходимость хирургического вмешательства. Длительность лечения может быть разной, при мышечных спазмах болезненные ощущения могут не утихать в течении 7-10 дней. Когда причиной защемления являются смещения позвонков или межпозвоночные грыжи, сроки реабилитации будут намного выше. Для того, чтобы избежать защемления нерва, следует не делать много однотипных сгибаний-разгибаний, а также укреплять суставы и связки.

Межпозвонковая грыжа

Так называют разрыв фиброзного кольца, выполняющего роль оболочки межпозвоночного диска, сопровождаемый выходом содержимого, пульпозного ядра. Грыжи не появляются за короткое время, они формируются долгими годами, в том числе и про причине неправильной осанки. Межпозвоночные диски постепенно незаметно разрушаются, и в какой-то момент малейшей перегрузки становится достаточно для протрузии, то есть внутреннего разрыва, и грыжи, то есть выхода жидкой части диска наружу.

В шейном и грудном отделе грыжи возникают редко, наиболее подвержен грыжам поясничный отдел.

При грыже поясничного отдела человек ощущает боль в нижней части спины, она может отдавать в ягодицу или ногу. Грыжа шейного отдела проявляется болью в области шеи, плеч и головы, возможны головокружение и онемение пальцев, грыжа грудного отдела — болью в груди. Разрыв фиброзного кольца происходит при резких и сильных движениях, в частности при выполнении рывковых упражнений с неправильной техникой. Повреждение может произойти не только во время выполнения упражнения, но и при попытке поднять снаряд пола и перенести его на место, любая работа с весом должна выполняться в правильной технике.

Сразу после травмы необходимо вызвать скорую, так как пострадавшего человека нельзя транспортировать без носилок. Его необходимо уложить на спину на твердую поверхность, подложив мягкие предметы под естественные изгибы позвоночника. Лечение будет заключаться в приеме нестероидных противовоспалительных препаратов, а также в лечебной гимнастике и массажах, очень редко требуется хирургическое вмешательство. Во время реабилитации между позвонками будет отсутствовать амортизация, поэтому любое движение должно осуществляться с осторожность, приступать к тренировкам можно только по разрешению от врача, лечебная гимнастика будет направлена на укрепление мышц и проводиться с небольшими весами.

Для того, чтобы избежать появления грыжи, следует равномерно тренировать мышцы пресса и спины, делать упражнения с равной нагрузкой на межпозвоночные диски. Важно следить за своей осанкой в обычной жизни, например, во время рабочего дня.

Вывих

Полное расхождение суставных поверхностей костей, образующих сустав, называют вывихом. Также различают неполный вывих и подвывих, это не полное, а частичное смещение. В тренажерных залах чаще всего происходят вывихи плечевого и локтевого, немного реже — коленного. Для вывиха сустава характерен отек, он возникает из-за повреждения мягких тканей и сосудов, возможно появление гематом. При пассивном движении поврежденной конечностью ощущается сопротивление, активные движения причиняют боль, не исключено онемение.

Вывихи возникают из-за стремления поднять слишком большой вес или выполнения упражнения в неправильной технике, к примеру, неправильное выполнение жима штанги может привести к вывиху плеча, а слишком большой вес для жима ногами может привести к вывиху колена. Первая помощь при вывихе заключается в обездвиживании сустава и незамедлительном обращении к травматологу. Желательно добраться до врача в первые 30 минут после вывиха, в течении этого времени вывихи можно вправлять без наркоза, далее мышцы станут более жесткими и вправление будет проводиться под наркозом.

Реабилитация после вывиха заключается в физиотерапии, тренировки придется оставить как минимум на шесть недель. Профилактикой вывихов являются упражнения, при выполнении которых суставные поверхности прижимаются друг к другу, это противодействует нагрузке, приводящей к вывиху, а также упражнения для развития быстроты реакции.

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