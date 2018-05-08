Откуда берется постоянный голод, как с ним бороться? 

Организм человека представляет собой саморегулируемую систему с множеством механизмом, предназначенных для выживания. Одним из таких механизмов — это чувство голода, контроль за ним осуществляется центром питания в головном мозге. Центр питания делится на зону насыщения и зону голода, при воздействии на эти области головной мозг получает извещение о необходимости получить энергию или о насыщении. В центр питания поступают сигналы двух типов — от желудочно-кишечного тракта, а также в виде информации о количественном составе элементов в крови — аминокислот, глюкозы, жировых компонентов, полученных в расщеплении жиров.
Хроническое чувство голода может вызывать ряд причин:
Гиперрексия, постоянное желание есть, не обусловленное реальными потребностями организма;
Гипертиреоз, слишком высокая активность щитовидной железы;
Сахарный диабет;
Гастрит, язва и другие заболевания желудка;
Психологическая потребность в пище;
Высокое умственное или физическое напряжение;
Дисбаланс в выработке гормонов;
Диеты и другие ограничения в питании;
Нервные стрессы, психозы, депрессии;
Жажда;
Неправильное питание.
Функция чувства голода — это оповещение от желудка к головному мозгу о том, что энергия организма иссякает, оно должно защищать от истощения. В норме после этого оповещения организм должен получить питание, а затем послать в мозг сигнал о насыщении, после которого голод пропадет. Хронический голод говорит о том, что одна из связей нарушена, если не выявить и не устранить причину, то он станет причиной ожирения и характерных для него последствий.
Для постоянного чувства голода характерны следующие проявления:
Кратковременные спазмы желудка длительностью примерно по полминуты, приходят с небольшим перерывом, имеют свойство усиливаться;
Урчание в желудке, тянущее и сосущее ощущение;
Беспричинные эмоциональные вспышки, вызванные перепадами уровня сахара в крови.
Чувство голода в желудке
Проблема хронического чувства голода порождена самим человеком, современный образ жизни вынуждает нас не слушать свой организм. В большинстве случаев голод вызывается эмоциями, а не физиологией, то есть человек хочет поесть не потому, что на самом деле голоден, а потому, что хочет побаловать себя чем-то вкусным. Естественное чувство голода должно приходить спустя несколько часов после еды, потеря естественного чувства голода приводит к обострению аппетита и даже возникновению нервной булимии.
Постоянное чувство голода в желудке может быть вызвано нерегулируемой активностью центра голода, это очень сложная проблема, которую не получится решить диетами и занятиями спортом. Также в качестве причины голода в желуде могут выступать отклонения в гормональном балансе, при них головной мозг будет получать ложные посылы о необходимости пополнить энергетические запасы тела. Не менее распространен недостаток витаминов, они принимают участие во всех внутренних процессах.
Особенно заметен недостаток витаминов группы В, он не только ухудшает состояние кожи, волос и ногтей, но и вызывает неконтролируемый аппетит.
Постоянный голод является характерным симптомом людей на безуглеводных диетах. Основа питания для головного мозга состоит из легких углеводов, их отсутствие приводит к дефициту мозгового питания. Головному мозгу необходимо восполнять потраченные ресурсы, поэтому он провоцирует чувство голода в желудке, часто сопровождающееся тягой к сладкому.
Хронический голод и тошнота
Сочетание постоянного желания поесть и тошноты могут быть симптомами для многих заболеваний. К примеру, для гипогликемии характерно снижение уровня сахара в крови и стремление восполнить его продуктами питания, особенно сладкими. Голод и тошнота не всегда означают что-то плохое, такая же смешанная симптоматика может быть признаком беременности, признаки появляются на очень ранних сроках.
К кому обратиться для устранения постоянного голода?
Для того, чтобы получить квалифицированную помощь, следует обратиться к терапевту, который порекомендует консультацию узкого специалиста, к примеру, гастроэнтеролога или психиатра, или назначит лечение самостоятельно. Если проблема не сильно запущена, то могут помочь общие меры:
Увеличение количество клетчатки в рационе;
Исключение из рациона продуктов, провоцирующих аппетит;
При ложном чувстве голода нужно не есть, а пить простую или минеральную воду;
Тарелка для еды должны быть среднего размера и неяркого цвета, особенно провоцируют аппетит яркие желтые и красные оттенки;
Тщательное и неторопливое пережевывание пищи, для того, чтобы желудок успел передать в мозг сигнал о насыщении, требуется некоторое время. Однако, не стоит проводить за столом слишком много времени, чтобы не создать искушение переедания;
Избавление от привычки сочетания приемов пищи с чтением или просмотром телевизора;
Проведение последнего приема еды не менее, чем за два часа до сна;
Устранение из зоны видимости продуктов, провоцирующих соблазн;
Соблюдение интервалов между приемами пищи в пределах трех-четырех часов.
Очевидно, что у хронического голода может быть очень много причин. Для устранения проблемы необходимо выделить основную причину, осуществить это без помощи специалиста невозможно. Применяя самолечение, самостоятельное назначение диет и медикаментов, вы рискуете усугубить проблему. Своевременное обращение за медицинской помощью ускоряет шансы на быстрое избавление от проблемы.
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