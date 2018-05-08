Спортивный инвентарь для фитнеса

В спортивных залах часто можно наблюдать такую картину — все беговые дорожки заняты, к другим тренажерам выстраиваются очереди, все грифы разобраны, но при этом гребной тренажер, эспандеры и упоры обделены вниманием. Почему так происходит? По причине неосведомленности людей, они не знают, какую пользу можно извлечь из этого оборудования. Пришло время распрощаться со спортивной безграмотностью и узнать о всех возможностях спортивного инвентаря.

Фитнес-ролик

Он же массажный ролик, приспособление, при помощи которого можно хорошо раскатать мышцы. Не нужно стоять на месте в ожидании, пока беговая дорожка освободится, воспользуйтесь фитнес-роликом, он подготовит ваши мышцы к продуктивной тренировке всего за несколько минут.

Скакалка

Отличная альтернатива дорожке, прыжки на скакалке дают более сильную кардионагрузку, чем бег. Если вы используете кардио в качестве разминки, то скакалка будет лучшим тренажером для этого, сделайте 100 прыжков на скакалке, попытайтесь научиться делать двойные прыжки, и вы ощутите все масштабы нагрузки.

Гребной тренажер

Еще один тренажер для интенсивной кардиотренировки, он обладает своими преимуществами — прорабатывает пресс, бедра, ягодицы, мышцы спины, груди и рук. Если бег дает нагрузку преимущественно на нижнюю часть тела, то гребля в тренажере прорабатывает тело более равномерно, это повод заменить беговую дорожку на велотренажер.

Гребля позволяет тратить больше калорий, чем бег, что делает ее лучшим выбором для тех, кто тренируется с целью похудения.

Эспандеры

Поклонники силовых тренировок редко используют ленточные эспандеры, и в этом их ошибка. Работа с собственным весом и преодоление сопротивление эспандера не хуже весов прокачивают все группы мышц. В следующий раз, когда гантели и грифы будут заняты, подумайте об эспандере.

Упоры

Отжимания на упорах эффективно прорабатывают мышцы груди, благодаря наличию упоров амплитуда движений станет выше. Для того, чтобы добиться максимальной эффективности, опускайте грудь ниже, чем верхняя граница упора, и держите локти ближе к телу.

Медбол

Скорей всего вы найдете в своем спортзале целый набор медболов, это небольшие мячи всем от 1 до 20 кг, наполненные песком или гелем. Это не обычный мяч, при ударе об пол или стену он не будет отскакивать, вес снаряда и плотное резиновое покрытие гасит инерцию. Отжимания с руками на медболе лучше прорабатывают трицепсы, также обязательно попробуйте приседания с медболом над головой и с подъемом медбола, скручивания с медболом.

Платформа Bosu

В тренажерных залах платформы Bosu редко пользуются спросом, и очень зря. Любое упражнение при выполнении на неустойчивой поверхности платформы позволит потратить больше калорий и включать в работу больше мышц. Лучшие упражнения для выполнения на Bosu — это планка, отжимания и приседания.

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