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Почему нужно пить рыбий жир?
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Почему нужно пить рыбий жир? 

Fiteria 1 час назад
Фото: Fiteria
Лучший рыбий жир производится из печени тресковых крупных рыб, эта прозрачная густая жидкость богата полезными жирными кислотами и витаминами A, D, E, микроэлементами. Врачи часто назначают рыбий жир для регулирования обмена витаминов, кальция и фосфора.
Ретинол, то есть витамин А, нужен для здоровья кожи и внешних оболочек слизистых, хорошего состояния ногтей и волос, для острого зрения в ночное время. Витамин D помогает усваиваться кальцию, фосфору и другим минералам, при его недостатке наблюдаются проблемы с костной тканью. Кислоты омега-3 действуют в нескольких направлениях одновременно, они улучшают состояние иммунной системы, то есть повышают способность противостоять инфекциям и воспалениям, а также расширяют сосуды, оказывая профилактику тромбоза.
Рыбий жир — применение и противопоказания
Показания к приему рыбьего жира:
Частые вирусные и простудные болезни;
Наличие рахита, тромбофлебита, атеросклероза и предрасположенности к этим заболеваниям;
Ухудшение состояния кожного и волосяного покрова, ногтей, зубов и других костных тканей;
Снижение зрения, неспособность отчетливо видеть в сумерках, различать цвета;
При лечении ожогов или заживлении ран.
Противопоказания:
Пищевая аллергия или чувствительность к рыбьему жиру;
Желчнокаменная болезнь, мочекаменная болезнь, дисфункции щитовидной железы;
Избыточная концентрация витамина D в организме.
Как пить рыбий жир?
Сейчас прием рыбьего вызывает меньше трудностей, чем раньше, его продают не в бутылках, а в виде капсул. Принимая капсулу, вы не ощущаете вкуса и запаха, под агрессивным воздействием желудочного сока желатиновая оболочка растворится, и рыбий жир начнет всасываться. Капсулы с рыбьим жиром принимают длительно, как минимум по месяцу, рекомендации по дозировке и продолжительности приема производитель указывает на упаковке.
Суточная дозировка рыбьего жира достигает до 90 мг.
Диетологи часто рекомендуют своим пациентам принимать рыбий жир в качестве дополнительного воздействия для похудения. Сочетание жирных кислот омега-3 и омега-6 способствует запуску процессов жиросжигания, а также нормализует психологическое состояние, что тоже немаловажно для похудения. Регулярное поступление жирных кислот нормализует обменные процессы, в том числе и холестериновый обмен, ускоряет выведение токсинов и шлаков.
Если принимать 1-2 капсулы рыбьего жира после каждого приема пищи, то результат будет заметен уже через после первого курса. Продолжительность одного курса составляет в месяц, в год можно проводить три курса приема рыбьего жира. Если соблюдать принципы правильного питания, то три курса рыбьего жира в год помогут дополнительно скинуть около трех лишних килограммов без усилий.
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