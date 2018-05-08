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Что такое пампинг?
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Что такое пампинг? 

Fiteria 1 час назад
Особенности пампинга Тренировка методом пампинга позволяет наполнить мышцы кровью по максимуму. С усилением притока крови к тканям увеличивается и трансфер полезных веществ. Техника развивает красные мышечные волокна и позволяет создать прочную нейромышечную связь. Кроме того, пампинг — хороший способ растянуть фасции, удерживающие мышцу в сжатом положении.
В спорте выделяют 3 вида пампинга:
Продуктивный. Позволяет достичь длительного эффекта увеличения объема мышц за счет систематических тренировок естественным способом.
Косметический. Это кратковременное увеличение мышечного объема, придание рельефности. Часто используется атлетами перед выходом на показательные выступления.
Фармакологический. Как уже понятно из названия, эта техника предполагает применение специализированного спортивного питания совместно с тренировками. В качестве добавок используется креатин, аргинин и жиросжигатели.
Использовать фармакологический пампинг необходимо со всей осторожностью, тщательно выбирая препараты и их дозировку. Способы пампинг-тренировки В зависимости от степени подготовленности атлета используется два вида тренинга. Многоповторные тренировки подходят начинающим атлетам. Суть заключается в выполнении привычного комплекса упражнений с существенным усилением темпа и сокращением перерывов между подходами до 30 секунд. Это наиболее оптимальный способ, если не растягивать время тренировки. Пампинг допускает занятия продолжительностью не более 40 минут, поскольку по истечении этого срока уровень тестостерона в организме падает и запускаются катаболичесикие процессы.
Суперсеты — тренинг для опытных спортсменов с хорошей физической подготовкой. Суть состоит в полном отсутствии времени на отдых между подходами. Как только атлет делает упражнения на одну группу мышц, то сразу переходит к следующей. Использовать подобную технику также лучше в отношении мышц антагонистов, что позволит добиться равномерного и эффективного восстановления мышечных групп. Интересные факты о пампинге
Пампинг — наименее травматичный метод тренировки. Поскольку работа происходит с малым весом, суставы и сухожилия практически не напрягаются.
В процессе пампинга активно происходит секреция соматотропина и тестостерона — основных гормонов регуляторов количества мышечных волокон.
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