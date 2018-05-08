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Может быть и лучше: 6 типичных ошибок при чистке лица
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Может быть и лучше: 6 типичных ошибок при чистке лица 

Карельские вести 53 минуты назад
Фото: Карельские вести
Бывает так, что неидеальное состояние кожи лица вызвано не особенностями кожи, а принципами ухода за ней. Вот что можно делать неправильно!
1. Салфетки для лица
Возможно, пора сделать перерыв. Да, с ними легко и просто, но какой ценой для кожи? Одни ингредиенты помогают снять макияж, другие могут забить поры.
2. Жесткие очищающие средства на жирной коже
С одной стороны, серьезно чистить кожу этого типа важно. Но на самом деле, если увлечься, можно сделать только хуже: на раздражение кожа отвечает повышенным производством жира.
3. Достаточно одного мытья
Подумай, сколько всего ты наносишь на кожу: крем от солнца, сыворотку, молочко… Плюс макияж и грязь из городского воздуха. Так что вечером после первого умывания пройдись по лицу еще хотя бы раз.
4. Меняешь температуру воды
На самом деле горячая вода не открывает поры, а холодная не закрывает их. Ты только вводишь кожу в заблуждение постоянной сменой температуры.
5. Скраб и еще раз скраб
Ощущение мягкой очищенной кожи хочется повторять каждый день. Но скраб лучше наносить не чаще раза в неделю, чтобы не было неприятных реакций со стороны кожи.
6. Не читаешь список ингредиентов
Порой ты просто смотришь, что вот оно, нужное средство, — и бросаешь его в корзину. А ведь коже совсем не нужны, например, ароматические добавки или многие сульфаты, вызывающие аллергию!
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