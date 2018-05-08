Лучшие упражнения для мышц груди

Упражнения без использования оборудования

Комплекс трех отжиманий

Тройное воздействие для прокачки всех частей грудных мышц:

Отжимания с ногами на лавочке — нагрузка для верхней части грудных мышц;

Отжимания на полу с широкой постановкой рук — выполняются сразу после отжиманий с ногами на возвышенности. Руки располагаются на уровне плеч, упражнение прокачивает среднюю часть грудных мышц;

Отжимания с ногами на возвышенности — нагрузка для нижней части грудных мышц.

Для того, чтобы сделать упражнение было более тяжелым, можно надеть на спину рюкзак с чем-нибудь тяжелым. Лучше использовать туристический рюкзак с дополнительными застежками, он будет плотно прилегать к спине и не станет шевелиться во время отжиманий.

Отжимания с переносом веса на одну руку

Нагрузка гораздо выше, чем при обычных отжиманиях, хорошо прорабатываются грудные мышцы, развивается сила рук.

Примите положение упора лежа, перенесите вес тела на правую руку;

Согните локти, в нижней точке отжимания перенесите вес на левую руку;

Разогните локти, опирайтесь преимущественно на левую руку, снова перенесите вес на правую руку, сделайте повтор.

Делайте упражнение в двух подходах, второй начинайте с другой руки.

Разведения рук на полу

Это упражнение нужно выполнять на скользкой поверхности — линолеуме или кафеле, также можно подкладывать под руки полотенца. Выполняйте все движения осознанно.

Примите положение упора лежа на скользкой поверхности или с руками на полотенцах;

Разведите руки в стороны так широко, как сможете, но чтобы вы могли подняться из такого положения;

Сведите руки, чтобы снова принять исходное положение.

Отжимания боком

Примите положение лежа на полу на правом боку, левую руку поставьте перед собой, правую расположите на левую плечо;

Поднимите корпус с пола, выжав себя левой рукой, таз должен оставаться на полу;

Вернитесь в исходное положение и сделайте повтор;

Следующий подход делайте на другую сторону.

Отжимания с брусьев

Запрыгните на брусья, возьмитесь за них прямыми руками, опустите плечи, слегка согните и скрестите ноги;

Согните локти и опустите тело вниз, при этом сведите лопатки, отведите плечи вниз, держите локти близко к телу;

Для того, чтобы заставить работать не трицепсы, а грудные мышцы, при отжимании слегка наклоняйте грудь вперед, примерно на 30 градусов;

Выпрямите локти и одновременно с этим напрягите пресс.

Упражнения со свободными весами

Жимы гантелей лежа

Примите положение лежа на лавочке на спине, в руки возьмите гантели, ладони должны смотреть друг на друга;

Выпрямите руки и вытяните их перед собой;

Разведите гантели в стороны и согните локти до прямого угла;

Сделайте выдох и выжмите гантели вверх, не прогибайте спину, поясница должна оставаться прижатой к поверхности лавочки.

Разведения рук с гантелями

Упражнение не задействует трицепс, вся нагрузка идет на грудные мышцы.

Если выполнять разведения рук не на полу, а на скамье, то амплитуда движения и нагрузка на грудные мышцы увеличатся.

Лежа на полу на спине возьмите в руки гантели, поднимите их вверх;

Слегка согните локти и разведите руки так широко, чтобы локти коснулись пола. Если вы согнете локти слишком сильно, то сведение рук превратится в жим гантелей;

Сделайте выдох и верните руки в исходное положение.

Полукруги гантелями

Лежа на спине на полу или на лавочке возьмите гантели прямым хватом и разместите их на уровне бедер;

Слегка согните руки в локтях, заведите их через стороны за голову и разверните ладонями вверх;

Обратными движениями верните руки обратно и соедините гантели около бедер;

Начинайте новый полукруг сразу после того, как гантели дотронулись до бедер, в крайних точках упражнения не должно быть промедлений.

Упражнения с сопротивлением

Тяга эспандера вбок

Закрепите эспандер на стойке на уровне плеча, стоя правым плечом к стенке, возьмите эспандер в левую руку;

Выведите руку с эспандером вперед, чтобы она оказалась напротив груди или левого плеча;

Верните руку с исходное положение, сделайте повтор;

Сделайте подход для левой руки.

Тяга с выпадом

Зафиксируйте эспандер немного выше плеча;

Встаньте правым плечом к стойке, возьмите эспандер в правую руку, отойдите от стойки, чтобы эспандер натянулся;

Рука с эспандером должна быть вытянутой и слегка согнутой в локте;

Левой ногой сделайте выпад вперед, положите левую руку на левое бедро для сохранения равновесия, переместите правую руку вперед и вниз, чтобы она тоже была расположен над левым коленом;

Верните правую руку в исходное положение, сделайте шаг назад левой ногой,

Выполняйте упражнение на одну и на другую сторону.

Отжимания с эспандером

Возьмите эспандер в руки и протяните его за спиной;

Примите упор лежа и прижмите концы эспандера к полу;

При каждом отжимании преодолевайте сопротивление эспандера.

Количество подходов и повторов в них зависит от уровня подготовки, последние 2-3 повтора должны даваться вам очень тяжело, практически через силу. Помните о необходимости правильного питания, мышцы не будут увеличиваться в размерах, если в рационе не хватает белка.

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