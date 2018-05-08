Сколько времени требуется для восстановления после удаления зуба мудрости?

Фото: KENZ Dental & Orthodontic CentreСколько времени требуется для восстановления после удаления зуба мудрости?Удаление зубов мудрости является одной из самых распространенных стоматологических операций.

Зубы мудрости — это зубы, которые начинают прорезываться в самой задней части рта, в возрасте от 17 до 25 лет. У некоторых людей зубы мудрости могут отсутствовать.

Иногда во рту не хватает места для зубов мудрости, чтобы они прорезались в правильное положение. Они могут выходить через десны под углом или частично. Когда это происходит, то может возникнуть боль или инфицирование.

Продолжительность восстановления после удаления зуба мудрости зависит от зуба и сложности операции. Обычно восстановление занимает пару недель. Некоторым людям может понадобиться наложение швов, чтобы закрыть рану. Хирург удалит швы примерно через 1 неделю. Иногда десна после удаления зуба мудрости имеет гематому, отек и боль, что также потребует времени для лечения.

Восстановление после удаления зуба мудрости проходит постепенно, но люди должны наблюдать улучшения каждый день.

Фото: KENZ Dental & Orthodontic Centre

Этапы заживления после удаления зуба мудрости:

Первые 24 часа — образуются кровяные сгустки.

От 2 до 3 дней — отек ротовой полости и щек должен уменьшиться.

Через 7 дней — стоматолог может удалить швы.

От 7 до 10 дней — болезненность челюсти должна исчезнуть.

Через 2 недели гематомы должны пройти.

Время восстановления бывает разным. Если кровяные сгустки продолжают выделяться из раны или рана инфицируется, восстановление может занять больше времени.

Как ускорить восстановление после удаления зуба мудрости

Сгустки крови образуются в том месте, где был удален зуб. Сгустки крови являются неотъемлемой частью процесса заживления, так как они:

помогают предотвратить кровотечение;

защищают рану от инфекции;

позволяют новой ткани расти;

защищают открытую кость.

Особенно важно не удалять эти сгустки крови в первые 24 часа. Люди должны избегать:

чистить зубы рядом с участком экстракции зуба;

полоскать рот;

горячие напитки;

пищу, которая требует жевания;

курить после удаления зуба мудрости или употреблять алкоголь в течение 24 часов не стоит.

Можно осторожно полоскать рот антисептическим раствором через 24 часа после удаления зуба.

Что можно делать сразу после операции?

Лекарственное средство для облегчения боли может снять дискомфорт после удаления зубов мудрости.

Стоматолог или хирург может предложить использовать пакет со льдом в течение первых нескольких часов после операции. Следует удерживать пакет со льдом снаружи лица над участком экстракции в течение 15 минут.

Советы по уходу на дому

Важно, чтобы рана была чистой, пока она заживает. Поскольку людям нужно есть и пить, пища может застревать в ране, где удален зуб, что затрудняет заживление.

Попробуйте следующее, чтобы очистить рану:

используйте антисептические средства для полоскания рта для предотвращения инфекции;

промывание теплой водой и солью для уменьшения отечности и успокоения больной десны;

поднимите голову, когда спите, чтобы чувствовать себя более комфортно.

Какие продукты можно есть после удаления зуба мудрости?

Употребление мягкой или жидкой пищи может помочь предотвратить повреждение ран. Вот некоторые примеры:

суп;

желе;

мягкая лапша;

яйца;

пюре из банана.

В течение первых нескольких дней после операции избегайте продуктов, требующих жевания, таких как липкие конфеты или жевательная резинка, поскольку они могут застревать и вызвать боль, повреждая заживающие раны. Также избегайте жестких, хрустящих продуктов, таких как чипсы, крендельки, орехи и семечки, а также горячие и пряные продукты.

Если зуб мудрости был удален с одной стороны рта, можно жевать на противоположной стороне рта через 24 часа.

При надлежащем послеоперационном периоде восстановление обычно занимает около 2 недель. Иногда у человека может развиться инфекция и потребуются антибиотики. Симптомы инфекции включают боль, отек, желтый или белый гной вокруг раны и высокую температуру.

Осложнения после удаления зуба мудрости

Осложнения маловероятны после удаления зуба мудрости с надлежащим послеоперационным периодом. Если появилась сильная боль, кровотечение, лихорадка или какие-либо другие симптомы, необходимо обратиться к врачу или стоматологу.