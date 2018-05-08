5 заблуждений о правильном питании

В наше время становится модным быть здоровым и иметь красивую фигуру. Один из способов поддержания себя в форме — это правильное питание. Наверняка многие уже придерживаются его, или хотя бы имеют хоть какое — то представление что же это такое. Но вокруг здорового питания витает столько мифов и заблуждений, что не всегда можно разобраться правильно ли человек питается или нет. Так давайте разберём несколько распространённых ошибок людей, переходящих на правильное питание. МедикФорум решил собрать все заблуждения на эту тему.

Заблуждение №1. Жир в любой форме вреден.

Вопреки этому распространённому мнению продукты содержащие жиры не всегда плохо сказываются на вашем здоровье, просто нужно выбирать полезные жиры. Например, растительные жиры, которыми богаты орехи, авокадо и оливковое масло в разумных количествах очень полезны для организма и даже могут помочь похудеть.

Заблуждение №2. После шести есть нельзя!

У этого запрета нет никаких научных обоснований. На самом деле идеальным вариантом будет ужин за три часа до сна. Если человек ложится спать в девять вечере, то да после шести лучше отказать от еды, а тем кто отправляется в постель только ближе к полуночи лучше поужинать после отметки 18.00 на часах.

Заблуждение №3. Много белка не бывает.

Да этот элемент является основным строителем наших мышц. Однако не стоит употреблять слишком много продуктов содержащих его. Избыток белка в организме негативно влияет на работу почек, задерживает воду и может привести к отекам и более серьёзным заболеваниям.

Заблуждение №4. Воду можно пить в любое время.

Человек на 70% состоит из воды. Каждый знает, что для правильной работы организма необходимо употреблять определённое количество чистой негазированной воды (около 30мл на 1кг веса в сутки), но не все знают, как её правильно пить, чтобы не навредить самому себе. Чаще всего человек просто напросто забывает про неё в течение дня, а ближе к вечеру вспоминает и начинает усиленно пополнять свои водные ресурсы, вливая стаканы воды в и без того полный желудок. От такого питья будет мало пользы. Лучше стараться пить жидкость за 20 — 30 минут перед каждым приёмом пищи.

Заблуждение №5. От фруктов не толстеют.

В начале пути перехода на правильное питание многие люди усиленно налегают на фрукты, ошибочно считая, что от них невозможно поправиться. На самом деле это не так. Во фруктах, как и в любом продукте питания, существуют килокалории, а также углеводы, и если их переесть, то можно набрать вес. В этой статье подробно были расписаны распространённые ошибки при переходе на правильное питание. Да, на ошибках учатся, но когда дело касается здоровья, то лучше их предотвратить и организм скажет спасибо за заботу о нём путем правильного и сбалансированного питания. Ранее ученые раскрыли пять мифов о диетическом питании.