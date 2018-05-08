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Лечение целлюлита: методы борьбы и противопоказания лечения
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Лечение целлюлита: методы борьбы и противопоказания лечения 

МедикФорум 38 минут назад
Фото: МедикФорум
В отношении целлюлита до последнего времени в медицине нет единого мнения. Одни считают его заболеванием, другие — просто косметической проблемой. Но все согласны с тем, что появление «апельсиновой корки» выглядит очень не эстетично. При целлюлите кожа становится бугристой, рыхлой, тело деформируется. МедикФорум выяснил подробности лечения этого заболевания.
Что такое целлюлит?
Чаще всего он появляется в области бедер, ягодиц, но при большом распространении может локализоваться и на животе, руках. Наличие целлюлита вносит определенные ограничения в образ жизни женщины и стиль одежды. Косметология предлагает специальные программы лечения целлюлита, помогающие избавиться от этой непростой проблемы.
Причины и механизм развития целлюлита
Развитие целлюлита связано с нарушением баланса между синтезом и расщеплением жиров в проблемных зонах, которыми у женщин являются бедра, ягодицы, живот. В этих местах накопление жира начинает постепенно преобладать над его расщеплением. Провоцирующими факторами целлюлита являются нерациональное питание, малоподвижный образ жизни, гормональные отклонения, излишняя масса тела. Целлюлит часто сопровождает ожирение, но может наблюдаться и у лиц с нормальной массой тела. В отличие от ожирения при целлюлите скопление жира наблюдается только в названных проблемных зонах. Увеличенные в размерах жировые клетки сдавливают перегородки из соединительной ткани, мельчайшие кровеносные и лимфатические сосуды, что приводит к нарушению микроциркуляции и метаболизма в пораженных участках. В результате этого постепенно развивается фиброз, который проявляется появлением известной «апельсиновой корки». Кожа становится дряблой, вялой, атрофичной.
В чем заключается лечение целлюлита
Для ликвидации развившихся изменений в пораженной коже необходимо восстановление нормального метаболизма в жировой ткани. Этого можно достичь созданием условий, в которых расщепление жира преобладает над его синтезом. Необходима активизация кровообращения и отток лимфы, что позволит насытить ткани кислородом и нормализовать окислительно-восстановительные процессы. В результате такого воздействия увеличится тонус кожи, она приобретет утраченную гладкость.
Методы лечения целлюлита
В настоящее время в косметологии применяются различные методики лечения целлюлита. Это различные методы противоцеллюлитного массажа, специальные обертывания, мезотерапия и аппаратные методы. Одним из самых эффективных методом является терапия с применением модуля AW, то есть ударно-волновая терапия. Модуль AW образует несфокусированную акустическую волну, создающую при воздействии на пораженные целлюлитом участки своеобразную встряску жировых клеток. После этого клетки уменьшаются в объеме, устраняется отечность тканей, уменьшается объем. Под действием акустической волны происходит образование новых кровеносных и лимфатических сосудов, что обеспечивает постепенное возрастание эффекта от проведенной процедуры на протяжении нескольких месяцев. По новым сосудам происходит активное выведение избыточного жира, продуктов обмена, поступают в ткани необходимые питательные вещества и кислород. В результате состояние кожи постепенно улучшается даже после завершения курса лечения. Эффект лечения целлюлита будет более заметным при комбинации нескольких методов. Лечение целлюлита с помощью модуля AW применяется в разных возрастных группах (кроме детей).
Противопоказаниями к назначению этой процедуры являются:
нарушение коагуляции крови (гемофилия); воспаления в острой форме (гнойные образования в зоне обработки); применение антикоагулянтов (например, marcumar, аспирин); тромбозы; злокачественные и доброкачественные опухоли; беременность; заболевания нервной системы; применение кортизона до шести месяцев до процедуры. Ранее были названы пять способов избавления от целлюлита.
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