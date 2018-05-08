Вздутие живота: 5 основных причин

Яна Прудникова

Что такое вздутие живота и откуда оно вообще берётся

— Метеоризмом, или вздутием живота, называют скопление газов в кишечнике, вызванное различными отклонениями в процессе пищеварения. Проявляется метеоризм увеличением живота, вспучиванием и чувством распирания. Игнорировать подобные симптомы не стоит — они могут указывать на тяжёлые заболевания желудочно-кишечного тракта.

Причин возникновения метеоризма довольно много — ниже мы разбираем самые распространённые.

Нарушение питания

Как правило, метеоризм вызывают продукты с высоким гликемическим индексом и продукты, которые содержат много сахара. Например перловая крупа, картофельные чипсы, рисовая каша, крекеры, молочный шоколад, манка, белый и коричневый сахар, фрукты, овощи и все бобовые. Получив глютен или глюкозу в бОльшем количестве, чем обычно, организм не справляется — продукты начинают медленнее усваиваться, что позволяет бактериям размножаться.

Поэтому первое, что нужно сделать при внезапном вздутии, — составить дневник питания последних трёх дней и с ним пойти к врачу.

Нарушение микрофлоры кишечника, появление дисбиоза

В некоторых случаях меняется качественное и количественное соотношение микроорганизмов — появляются чужеродные нетипичные бактерии. Обычно это происходит из-за несоблюдения правил личной гигиены. Немытые руки, грязная посуда и грязные продукты провоцируют рост бактерий, которые выделяют метан, водород, сероводород и углекислый газ. Именно эти вещества и провоцируют вздутие живота. Фото: shutterstock.com Паразитоз и инфекция

Одни из самых распространённых паразитов в организме — лямблии. Проникая в желчный пузырь, они вызывают воспаление и, как следствие, газообразование, урчание и вздутие живота. Негативно влияет на состояние организма и ротавирусная инфекция. Заразившись ротавирусами, человек тут же начинает ощущать боль в животе — у него повышается температура и появляются приступы рвоты.

Патология верхних отделов желудочно-кишечного тракта

Чаще всего это гастриты с пониженной или повышенной кислотностью. Острая форма гастрита и воспаление слизистой могут привести к вздутию, жидкому стулу или запору. Вдобавок ко всему при повышенной кислотности человек страдает от тошноты и изжоги. А при пониженной — от тошноты, сухости кожи и ломких ногтей.

Нехватка ферментов поджелудочной железы

Из-за нехватки ферментов поджелудочной железы нарушается переваривание пищи. Восполнить недостающие ферменты просто. Например, можно добавить в свой рацион квашеную, тушёную и свежую капусту, йогурт из кокосового молока и закваску из молочнокислых бактерий. Фото: shutterstock.com Нужно ли соблюдать специальную диету и идти к врачу

Вздутие — это симптом какого-либо заболевания или состояния. Сначала нужно выяснить его причину и уже потом заниматься лечением, в том числе диетой (если понадобится).

Если боль и неприятные ощущения в животе не проходят в течение 72 часов, нужно идти к врачу. Однако если наряду со вздутием появляются белый, жёлтый или коричневый налёт на языке, возникает рвота, наблюдаются любые нарушения стула, а живот становится твёрдым, выжидать положенные часы не стоит — необходимо незамедлительно обратиться к специалисту. Фото: shutterstock.com Статьи по теме Всё о гастрите: причины, лечение, диета Как убрать подкожный жир на животе Почему во время бега болит живот: 8 способов избежать этой боли Растягивается ли желудок, если вы много едите

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