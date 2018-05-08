Диетолог из Австралии объяснил усиление похмелья с возрастом

Диетолог из Австралии Кейт Сейв объяснила, почему люди по мере взросления больше страдают от похмелья, сообщила Daily Mail. Сейв связывает это с гормональными изменениями и снижением объема воды в организме.

Исследования показывают, что тяжесть похмелья становится особенно заметна в 29 лет.

С возрастом в организме человека происходят гормональные изменения, которые могут влиять на наш метаболизм и способность усваивать алкоголь

— диетолог Кейт Сейв.

Например, пониженное содержание инсулина ухудшает усвояемость алкоголя. Работа почек с возрастом также замедляется, тогда как спирт, наоборот, провоцирует выработку мочи и антидиуретических гормонов. Почки выступают фильтром, который не допускает попадания вредных веществ в кровь. Они не успевают справляться с выросшей нагрузкой из-за действия алкоголя.

В статье напомнили, как важно пить воду во время вечеринки, чтобы утром меньше мучиться от похмелья. Однако пожилые люди более склонны к обезвоживанию, поэтому вредное действие алкоголя сказывается на них сильнее.

С возрастом, по словам Кейт, процент жировой ткани в организме увеличивается, а объем мышц уменьшается.

В мышечной ткани содержится больше воды, а алкоголь быстрее поглощается богатыми водой тканями. Чем больше жира у человека, тем больше алкоголя останется в крови

— Кейт Сейв.

Молодой российский ученый Сергей Ереско из Великого Новгорода разработал препарат, который может снизить тягу к алкоголю. Он провел эксперимент, чтобы увидеть взаимосвязь алкоголя с гормоном грелин. При похмелье его содержание в организме увеличивается. Препарат, который разработал Ереско, снижает уровень этого гормона. В результате желание выпить алкогольный напиток уменьшается.