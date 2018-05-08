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Лучшее средство от солнечных ожогов лежит в холодильнике
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Лучшее средство от солнечных ожогов лежит в холодильнике 

МедикФорум 59 минут назад
Фото: МедикФорум
Лучшее средство для лечения солнечных ожогов находится у нас в холодильнике. С таким неожиданным заявлением выступил известный дерматолог из США. Некоторые регионы России уже столкнулись с по-настоящему летним теплом, ну а самое тёплое время года наступит менее чем через один месяц. Лето сопровождается не только жаркой погодой, но и разного рода неприятностями с кожей, одними из наиболее распространённых из которых являются солнечные ожоги. Несмотря на пропаганду солнцезащитных кремов, всё ещё недостаточное количество россиян используют эти эффективные средства защиты от солнечных лучей по той причине, что им хочется заполучить шоколадный загар. Именно поэтому десятки тысяч жителей нашей страны каждый год сталкиваются с серьезными солнечными ожогами, причём не только на территории самой России, но и на заморских курортах. У каждого из нас есть свой собственный способ помощи при подобного рода ожогах, однако известный дерматолог из Нью-Йорка доктор Джошуа Зейхнер объявил, что лучшее средство находится прямо в холодильнике.
«Если вы провели несколько часов на солнце, то могли столкнуться с ожогами первой степени, которые мало чем отличается от ожога открытым пламенем, — говорит доктор Зейхнер. — Клетки кожи на поверхности от воздействия палящего солнца просто умирают, поэтому организм их отторгает. А вот более глубокие слои кожи подвергаются воздействию ферментов, которые восстанавливают ДНК. Иногда эти ферменты не нацеливаются на ДНК надлежащим образом, что может повредить кожу и привести к развитию рака.
Я бы рекомендовал вам всегда держать наготове в холодильнике молоко. Холод вообще является ключевым ингредиентом лечения солнечных ожогов. Компресс из молока помогает, поскольку в этом напитке содержатся белки, которые смягчают повреждения кожи. Молоко также содержит витамины А и D, жиры, аминокислоты и молочную кислоту, ну и, наконец, казеин. Витамины ускоряют процесс заживления, а молочная кислота быстро избавляет кожу от мертвых клеток, тем самым уменьшая уровень воспалений и потребностей иммунной системы в работе». (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
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