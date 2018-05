Почему от кортизола толстеют?

Что такое кортизол?

Кортизол — это ключевой гормон, помогающий организму мобилизовать энергию в экстренных ситуациях и делающий глюкозу более доступной как для мозга, так и для различных функций обмена веществ. Прежде всего, кортизол повышает уровень гормона адреналин, помогая таким образом фокусироваться на источнике опасности и принимать «быстрые» решения.

К сожалению, ряд факторов (начиная от стресса, излишних физических нагрузок, голодания и заканчивая кофеином в кофе и прочих напитках) делают уровень кортизола постоянно высоким. К сожалению, хроническое повышение уровня кортизола постепенно «выматывает» организм, создавая таким образом множество опасностей как для здоровья, так и для метаболизма.

Чем опасен высокий кортизол?

В нормальных условиях для получения быстрой энергии тело сперва использует запасы углеводов, затем жировые запасы, переходя к мышечной ткани в самом конце. Однако при высоком кортизоле мышцы начинают «сгорать» в первую очередь. Ситуация усугубляется и тем, что повышенный уровень кортизола негативно сказывается на уровне тестостерона, важнейшего мужского гормона.

По сути, кортизол заставляет организм работать на пределе, что существенно повышает риск инсульта и сердечного приступа. Высокий кортизол снижает процент усвоения кальция и коллагена, делая кости более хрупкими и замедляя процессы регенерации. Также постепенно угнетаются функции иммунитета, деля организм более восприимчивым к болезням и инфекциям.

Повышенный кортизол и набор жира

Поскольку сахар и другие простые углеводы на некоторое время снижают уровень кортизола, одним из вторичных эффектов повышения этого стрессового гормона является появление хронического чувства голода и навязчивого желания съесть что-нибудь сладкое — таким образом тело пытается «прийти в норму». В конечном итоге это приводит к перееданию и набору лишнего веса.

Учитывая то, что нормальная работа обмена веществ при высоком кортизоле нарушена, ожирение также прогрессирует по особому сценарию — жировые отложения начинают усиленно формироваться не под кожей, а под мышцами. Особенно быстро увеличиваются жировые запасы во внутренней полости живота, выталкивающие его вперед и придающие фигуре форму яблока.

Высокий кортизол и развитие диабета

По сути, кортизол повышает уровень глюкозы в крови дважды — снижая секрецию инсулина, что усложняет задачу утилизации избыточного сахара, и запуская процессы распад аминокислот мышц до глюкозы. Результатом становится то, что хронически высокий кортизол постепенно приводит к развитию сахарного диабета 2 типа. И, опять же, сопутствующего диабету ожирения.

Отметим и то, что на фоне повышенного кортизола попытки похудеть при помощи голодания или соблюдения жесткой диеты с резким ограничением калорий лишь усугубляют ситуацию и повышают уровень этого гормона еще сильнее. Дополнительные проблемы приносит и повышение гормона голода лептина. Именно поэтому при высоком кортизоле запрещено голодать.

Почему повышен кортизол?

Хронический стресс является главным фактором, приводящим к повышению уровня кортизола. Нервные перегрузки заставляют организм использовать всю доступную энергию на решение текущей задачи — именно это является главной функцией гормона кортизола. Однако постоянное нахождение в подобном режиме выматывает организм и нарушает его работу.

Другой типичной причиной повышения кортизола является употребления кофеина, никотина и прочих стимуляторов — чашка кофе поднимает уровень кортизола примерно на 30% на несколько следующих часов. Постоянное употребление кофе буквально взвинчивает секрецию этого гормона до максимума — особенно на фоне стресса и хронического недостатка сна.

Симптомы высокого кортизола

Одним из основных симптомов высокого кортизола считается набор лишнего веса даже при соблюдении диеты и регулярных физических тренировках. Другими симптомами являются постоянная нервозность, депрессия, бессонница, проблемы с пищеварением (вздутия, запоры, диарея), потливость и частое мочеиспускание. У мужчин могут наблюдаться проблемы с потенцией.

Еще одной яркой чертой повышенного уровня кортизола является увеличение частоты пульса в состоянии покоя. Этот эффект возникает из-за того, что кортизол вызывает сужение артерий, заставляя сердце работать активнее — что, опять же, негативно сказывается на здоровье. Измерение пульса по утрам, сразу после пробуждения, — простой домашний метод контроля уровня кортизола.

Как понизить уровень кортизола?

Первым шагом в понижении кортизола является диета с употреблением углеводов исключительно низкого и среднего гликемического индекса, акцент на растительных жирах, минимизация кофе, алкоголя, никотина и прочих стимуляторов. Вторым шагом является развитие способностей бороться со стрессом — занятия йогой и другими спокойными физическими нагрузками, а также медитация.

Важно помнить и то, что активные и продолжительные занятия спортом (особенно силовые тренировки) при высоком кортизоле строго противопоказаны, поскольку они лишь повышают уровень этого стрессового гормона. Говоря о добавках для понижения кортизола, можно отметить магний — прием одной-двух капсул после спокойного кардио нормализует кортизол.

Хронически повышенный кортизол — серьезный удар по обмену веществ организма. Главными последствиями высокого кортизола являются набор лишней жировой массы (особенно в районе живота), развитие хронической депрессии и снижение уровня тестостерона у мужчин. Для того, чтобы понизить кортизол, в первую очередь нужно научиться бороться со стрессом.

