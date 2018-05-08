Макароны: как они могут помочь похудеть

Макароны, несмотря на то, что являются мучным блюдом, не только не приводят к набору веса, но и могут и должны быть использованы как основа долгосрочных диет для тех, кто хочет похудеть и удержать стабильный правильный вес.

Итальянские ученые провели специальные исследования о влиянии макарон на метаболические процессы, протекающие в организме и изменение индекса массы тела. Реализация проекта проходила под руководством Neuromed (неврологический институт Поццилли, Италия). Пищевые привычки представителей испытуемых групп — взрослых представителей когортных популяций INHES (8 964 чел.) и Moli—sani (14 402 чел.) обследовали по опроснику EPIC. Вопросы касались ежедневного потребления продуктов питания, пищевых привычек репрезентативной группы.

Одновременно проводились замеры дневного расхода энергии у этих людей, роста, окружностей талии и бедер, массы тела. Анализ полученных данных показал, что оптимальные, максимально приближенные к эталонным, показатели имеют те представители обеих групп, которые ежедневно употребляют макароны. Стандартизированный ИМТ (индекс массы тела) у них составил 0, P<0,05 (для представителей обоих полов и обеих когортных групп). Кроме того, у представителей Moli—sani выявлена обратная связь между уровнем потребления макарон и окружностью талии и бедер.

Все это дало основания для построения обоснованных выводов о пользе средиземноморской диеты и макаронных изделий, как ее основы, для здоровья и поддержания нормальной массы тела. Такой итог и был зафиксирован Neuromed — главой лаборатории молекулярной и пищевой лаборатории Личей Яковелло.

Согласно другим обширным исследованиям, заказчиком которых выступает ВОЗ, не все макароны способствуют похудению. Основное правило такой диеты — они должны быть изготовлены из твердых сортов пшеницы. Такие продукты имеют малую калорийность (порядка 95 ккал на 100 граммов массы), являясь источником медленных углеводов, содержащих большое количество пищевых волокон, медленно перевариваются, постепенно насыщая человека энергией и подавляя чувство голода, эффективно очищают кишечник благодаря клетчатке. Кроме того, твердые сорта пшеницы содержат растительный протеин, помогающий расщеплять жир.

Готовить макароны «для похудения» тоже надо правильно. В рамках средиземноморской диеты они должны оставаться немного твердыми внутри — такой способ варки называется «al dente». При нем сохраняется максимум полезных свойств макарон. Включая их диетические свойства, способность сохранять низкий уровень гликемического индекса. У правильно сваренных макарон он сопоставим с показателем ГИ мандаринов.

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