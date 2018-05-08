13 причин, почему постоянно хочется есть

Нервный стресс

Когда вы испытываете стресс, ваш организм начинает вырабатывать адреналин, у этого гормона есть свойство заглушать голод. Но в это же время начинает вырабатываться гормон стресса кортизол, он блокирует действие адреналина и пробуждает зверский голод. Как только концентрация кортизола снизится, аппетит пропадет сам собой.

Обезвоживание

Удивительно, но организм часто выдает чувство жажды за голод. В еде тоже содержится жидкость, поэтому организм пытается так удовлетворить свою потребность. При незапланированном голоде попробуйте выпить воды, скорей всего после этого аппетит пропадет, а если не пропадет, то после приема воды вы не сможете переесть.

Снижение сахара в крови

После перекуса быстрыми углеводами в крови поднимается уровень сахара, для переработки глюкозы организм начинает вырабатывать гормон инсулин. Сладости и прочие продукты из легких углеводов провоцируют повышенную выработку инсулина, он быстро расщепляет углеводы и перерабатывает их в энергию или в запасы, затем уровень сахара падает, и вы ощущаете голод.

Сахарный диабет

Заболевание связано с инсулином, при таком диагнозе организм не успевает переработать всю пищу в энергию, инсулина не хватает. При диабете люди испытывают не только голод, но и жажду, а также частое желание сходить в туалет.

Гипогликемия

Состояние, которое возникает не только при диабете, но и из-за неправильного нерегулярного питания, высоких нагрузках и приеме лекарственных средств, для него характерно снижение сахара в крови.

Если с вашим питанием все в порядке, но сахар все равно периодически падает, значит, необходимо обратиться ко врачу.

Возможно, речь идет о другом заболевании, провоцирующем голод.

Беременность

Усиление аппетита является одним из признаков беременности, он проявляется на очень ранних сроках, задолго до других признаков. Внезапно возросшее чувство голода у женщин является поводом сделать тест на беременности.

Быстрые трапезы

Когда вы принимаете пищу слишком быстро, организм не успевает понять, что он насытился. Приемы пищи должны проходить медленно, чтобы желудок наполнился, а уровень сахара в крови поднялся. Тщательно пережевывайте пищу, и тогда голод не посетит вас снова.

Виды и ароматы

Когда мы видим что-то вкусное или чувствуем запахи еды, организм предвкушает, какое удовольствие он получил бы от этих лакомств. Даже если вы сыты, вы почувствуете голод, он будет обусловлен не реальными потребностями, а желаниями организма.

Неправильное питание

Один и тот же продукт можно приготовить по разному. Если отварить картофель, то чувство сытости после его употребления будет продолжаться дольше, чем если пожарить его во фритюре.

Эмоциональные порывы

Голод возникает не только из-за стресса, скука, усталость, печаль тоже могут стать поводом захотеть поесть. В такой ситуации нужно отвлекать себя более интересными делами, голод пропадет сам собой.

Дисфункция щитовидной железы

Если вы постоянно хотите есть и часто расстраиваетесь без видимых причин, то это является веским поводом посетить эндокринолога. Эти проявления характерны для гиперактивности щитовидной железы, когда она производит слишком много гормонов.

Прием препаратов

Побочное действие в виде голода может развиться на фоне приема антидепрессантов, антигистаминных препаратов, кортикостероидов, антипсихотиков и других лекарств. Ни в коем случае не бросайте лечение, но обязательно сообщите о повышении аппетита врачу, который назначил терапию.

Недостаток сна Недосып вносит дисбаланс в выработку лептина и грелина, гормонов голода и насыщения. Если вам все время хочется съесть что-нибудь сладкое и жирное, возможно, вам не хватает сна.

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