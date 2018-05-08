Непищевые привычки, заставляющие нас толстеть

Даже те люди, которые ограничивают себя в жирной, мучной и сладкой пище могут набирать вес из-за непищевых вредных привычек. Эксперты рассказали, что еще оказывает воздействие на фигуру человека, помимо его пищевого поведения.

Сон Ученые доказали, что набору лишних килограммов способствует недосып из-за гормональных и поведенческих изменений. Если человек привык засыпать к утру, то где-то в полночь он точно захочет перекусить, а на протяжение дня он будет поддерживать бодрость кофеином и сладостями. Чтобы бороться с этой проблемой следует постепенно менять режим сна, иначе человек будет страдать от лишних килограммов и других отклонений, вызванных недосыпом. Посиделки

Некоторые виды занятости требуют сидячего положения, но люди совершают ошибку, когда после такой работы продолжают сидеть при любом удобном случае. Продолжительный период неподвижности повышает риск возникновения заболеваний сердца, диабета, рака и ожирения. Стоит проводить отдых активно, например, заниматься домашними делами, требующими движения, заниматься спортом и гулять на свежем воздухе. На работе бороться с последствиями сидячего образа жизни можно с помощью непродолжительных разминок или прогулок по офису в любом подходящем случае. Сутулость

Несколько лишних кг лишь усугубляются сутулостью, поэтому, если человека волнует внешний вид, стоит держать спину ровно и это зрительно уменьшит объем талии. Правильная осанка помогает подобрать живот, поэтому в некоторых случаях стоит исправлять положение своего позвоночника, а не худеть. Лекарства

Порой к набору лишних кг могут оказаться причастны некоторые лекарственные препараты, например, нейролептики, а также антидепрессанты или бета-блокаторы. Стоит прочесть о возможных последствиях приема таких препаратов или посоветоваться с врачом. Лестница

Не нужно лениться и ехать на лифте 3-4 этажа, поскольку подъем по лестнице поможет натренировать мышцы ног и улучшить состояние здоровья. Такая незначительная нагрузка в течение дня помогает избавиться от лишних калорий. В этом деле значительно помогает простая ходьба, поэтому, если дом находится близко к работе, не нужно ехать эти несколько остановок на общественном транспорте. Отдых

Активность человека снижается, когда он дома, например, большинство в домашней обстановке предпочитают смотреть телевизор, поедая угощения, или работать за ноутбуком. Раз в месяц такой отдых не помешает фигуре, но если устраивать такое расслабление каждый день, это точно приведет к набору килограммов. Спорт

Большинству кажется, что занятия спортом отнимают время, являясь сложными физически, и поэтому их зачастую откладывают в долгий ящик. В таком случае можно начать с малого, например, добавлять в список дел часовую прогулку, а после первых результатов появится мотивация заниматься усерднее и повышать уровень нагрузки.]]>