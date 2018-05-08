Какие болезни вызывают постоянный голод?

В организме человека за чувство голода отвечает множество факторов, главным из которых является глюкоза. Когда концентрация глюкозы снижается, вы хотите есть, когда она повышается, чувство голода пропадает. Информацию о количестве сахара в крови принимает и обрабатывает гипоталамус, располагающийся в самой центре головного мозга. Для корректной работы гипоталамуса необходим инсулин, гормон поджелудочной железы, регулирующий обмен глюкозы. Также инсулин необходим для синтеза лептина, гормона насыщения, дающего ощущение сытости.

К постоянному чувству голода следует относиться очень внимательно, так как оно может являться первым признаком скрытого заболевания.

Сахарный диабет 2 типа

При этом заболевании происходит чрезмерное выделение гормона инсулина, глюкоза очень быстро преобразуется в гликоген и переходит в жировые отложения. Глюкоза из продуктов питания используется для формирования жировых отложений, а не для производства энергии, по этой причине организм постоянно требует калории.

Гипогликемия

При гипогликемии уровень сахара в крови опускается ниже 3,0 ммоль/л, при этом человек испытывает не только сильный голод, но и слабость, головокружение, тошноту. Ели во время не принять меры, снижение сахара приводит к гипогликемической коме.

Гипертиреоз

Повышенное функционирование щитовидной железы, производство слишком большого количества гормонов, влияющих на обменные процессы. Гипертиреоз проявляется в чрезмерном ускорении обмена веществ, потере веса и постоянном чувстве голода.

Паразиты

Признак больше характерен для детей, но встречается и среди взрослых людей. Голод без физиологической потребности говорит о возможном наличии паразитарной инфекции. При этом людей постоянно тянет на сладкие продукты, но их употребление не вызывает увеличения веса. Паразиты питаются преимущественно легкими углеводами, поэтому сладкое не становится причиной прибавки в весе.

Полифагия

Это собирательное название состояний, вызывающих обжорливость. Причиной полифагии может быть диабет, беременность, заболевания щитовидной железы, органические проблемы и нервные отклонения.

Булимия

Для булимии характерно неестественное и непреодолимое желание быстрого поглощения большого объема калорийной еды, после которого приходит страх поправиться, выступающий поводом для вызова рвоты или использования слабительных средств. Периоды переедания и повышенного аппетита чередуются со строгими диетами или голоданием.

Акория

Психическое заболевание, из-за которого люди не чувствуют насыщения. Физиологически организм сыт, но при этом головной мозг не получает сигнала о насыщении, людям постоянно кажется, что они хотят есть. Болезнь создает постоянное ощущение пустого желудка.

Гиперфагия

Диагноз тоже относится к психическим заболеваниям, симптомами являются потребность постоянного глотания и не проходящий голод. Гиперфагия часто является следствием нарушения мозгового кровообращения, к примеру, как последствие травмы головы с затруднением кровоснабжения центра сытости.

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