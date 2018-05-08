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Регулярный прием рыбьего жира уменьшит боль от остеоартрита
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Регулярный прием рыбьего жира уменьшит боль от остеоартрита 

Nauka24news.ru 52 минуты назад
Один грамм рыбьего жира в день может уменьшить боль у людей с остеоартритом, утвреждают ученые Университета Суррея.
В крупнейшем исследовании такого рода команда экспертов во главе с Али Мобашери изучила связь между рационом питания и лечением остеоартрита. Исследователи пронализировали данные 68 предыдущих изучений в этой области и обнаружили, что небольшая порция рыбьего жира (п может привести к уменьшению боли у пациентов с остеоартритом и улучшить состояние их сердечно-сосудистой системы. Ученые считают, что жирные кислоты в рыбьем жире уменьшают воспаление в суставах, облегчая боль.
Кроме того, Мобашери с коллегами обнаружили, что снижение веса среди лиц с избыточной массой и ожирением и упражнения могут помочь облегчить симптомы этого заболевания. По их словам, ожирение не только усиливает нагрузку на суставы, но и может вызвать системное воспаление в организме, которое усугубляет состояние. Диета с ограничением калорий, в сочетании с аэробными упражнениями и тренировками на гибкость являются эффективным подходом к уменьшению боли у людей с избыточным весом.
Авторы также добавили, что здоровый образ жизни поможет снизить уровень холестерина в крови, который, как известно, связан с остеоартритом. Было также установлено, что увеличение количества продуктов, богатых витамином K (капуста, шпинат и петрушка) приносит пользу больным с остеоартритом. Неадекватное потребление витамина отрицательно влияет на работу некоторых белков, влияя на рост и восстановление костей и увеличивая риск остеоартрита.
«Важность хорошей диеты и регулярных упражнений никогда не следует недооценивать. Они не только делают нас здоровыми, но, как мы узнали из этого исследования, могут уменьшить болезненные симптомы остеоартрита. Мы — то, что мы едим, и важно, чтобы у нас было необходимое количество питательных веществ из нашей пищи, чтобы системы нашего организма работали так, как должны», поясняет соавтор Маргарет Райман.
Мобашери добавил: «Сочетание хорошей диеты и регулярных физических упражнений необходимо для того, чтобы сохранить суставы здоровыми. Образ жизни следует также учитывать при попытке уменьшить боль при остеоартрите. Люди не должны ожидать чудес от диет, если они имеют избыточный вес, много пьют или курят. Результаты показывают, что курение и значительное потребление алкоголя отрицательно влияют на энергетический метаболизм и воспалительные маркеры, что может способствовать воспалению и болезни в организме».
Остеоартрит является наиболее распространенной формой артрита в мире, когда 18 процентов женщин и 9,6 процентов мужчин в возрасте 60 лет страдают этим болезненным состоянием. по мнению экспертов, к 2050 году примерно 130 миллионов человек будут страдать от остеоартрита. В настоящее время нет эффективного лечения от этого заболевания.
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