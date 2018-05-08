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Кислоты и санскрин: дерматолог Анджелины Джоли раскрыла секреты ухода за кожей актрисы
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Кислоты и санскрин: дерматолог Анджелины Джоли раскрыла секреты ухода за кожей актрисы 

Harper’s Bazaar 41 минуту назад
Фото: Harper’s Bazaar
Дерматолог Ронда Ранд уже много лет следит за состоянием кожи Анджелины Джоли — больше актриса никому не доверяет свое лицо. По ее словам, уход одной из самых красивых женщин на планете, как оказалось, очень минималистичен. «У нее природная красота, поэтому ей не нужно прилагать много усилий, чтобы выглядеть хорошо. Ежедневный уход ограничивается солнцезащитным кремом, деликатным умыванием, антиоксидантами и иногда гликолевой кислотой, которая отшелушивает кожу, очищает поры и стимулирует выработку коллагена, — рассказывает косметолог. — Она не использует скрабы. Вместо них — альфа-гидроксикислоты (АНА), они натуральные и очень эффективные».
Что касается салонных процедур, то Джоли и Ранд уделяют особое внимание борьбе с пигментацией. В одном из интервью актриса призналась, что во время беременности пигментные пятна на лице стали темнеть, поэтому она периодически обрабатывает их с помощью лазера IPL.
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