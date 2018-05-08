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Ускоряемся: 3 способа быстрее скинуть вес
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Ускоряемся: 3 способа быстрее скинуть вес 

Harper’s Bazaar 43 минуты назад
Фото: Harper’s Bazaar
До лета меньше месяца, так что включаем режим повышенной боевой готовности: к залу и правильному питанию нужно добавлять тяжелую артиллерию. Включаем в рацион продукты, ускоряющие метаболизм, спим с открытым окном (вы же знаете, что это помогает сжечь лишние калории?), практикуем гимнастику в офисе… Разбираемся, что еще можно сделать, чтобы довести фигуру до совершенства.
Ученые выяснили, что люди едят на 33% меньше, если их окружают предметы голубого цвета. Казалось бы, ерунда, но только вдумайтесь: вы будете потреблять на треть меньше калорий, а в борьбе с лишними сантиметрами это, мягко скажем, не помешает. Так что срочно отправляемся в магазин за голубой тарелкой, чтобы проверить, действительно ли так хорош способ.
Забудьте про мультитаскинг. Мы уже говорили о том, что многозадачность — главный враг эффективности на работе. Она не только мешает вам качественно сконцентрироваться на той или иной задаче, так еще и провоцирует переедание: в потоке дел вы просто порой забываете о том, что вообще-то должны ограничивать себя в питании. Многие просто не замечают, что параллельно с выполнением той или иной задачи что-то съедают — мозгу просто не до того, чтобы анализировать каждое свое действие.
Налегайте на острое. Мы уже неоднократно говорили о том, что такая пища ускоряет метаболизм, но и это в данном случае не главное. Все дело в том, что большинство людей едят острое очень медленно и, как следствие, съедают в разы меньше. Еще один том-ям, пожалуйста!
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