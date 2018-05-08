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6 неочевидных симптомов гормонального дисбаланса
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6 неочевидных симптомов гормонального дисбаланса 

Harper’s Bazaar 42 минуты назад
Фото: Harper’s Bazaar
Резкий набор веса
Высокий уровень таких гормонов, как эстроген, кортизол или инсулин, способен привести к появлению жира на животе — при этом в остальном девушка, кстати, может быть вполне себе стройной. Да и в принципе резкие скачки веса свидетельствуют о том, что в организме не все в порядке: если никакая диета не работает, имеет смысл обратиться к эндокринологу.
Забывчивость
Только что видели ключи от дома — а теперь не можете вспомнить, где они? В третий раз подряд переспрашиваете у подруги одно и то же? Исследования показывают, что низкий уровень эстрогена может стать причиной забывчивости и несобранности (так что не спешите винить себя).
Неконтролируемые приступы голода
Если вы съедаете половину слона, а чувство насыщения все не приходит, это верный знак того, что у вас в организме произошел сбой. Смотрим на два показателя — гормон голода грелин и гормон насыщения лептин: именно они отвечают за наше пищевое поведение.
Проблемы с пищеварением
И снова эстроген: слишком высокий его уровень влияет на микрофлору кишечника. Собственно, это объясняет, почему у многих людей живот начинает болеть ровно в тот момент, когда они сильно нервничают.
Выпадение волос
Причина в гормоне тестостероне, повышенный уровень которого у женщин действительно может вызывать облысение — как бы парадоксально это ни звучало.
Постоянная усталость
Может быть вызвана повышенным содержанием тиреоидных гормонов — такое состояние врачи называют тиреотоксикозом. Если вы чувствуете себя уставшим уже с утра, а настроение оставляет желать лучшего даже в самые солнечные дни, срочно отправляйтесь к врачу.
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