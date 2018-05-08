Гормоны, которые заставляют нас хотеть есть

За формирование чувства голода в организме человека отвечает восемь гормонов. Для того, чтобы избавиться от постоянного голода, не нужно исключать их влияния на организм, более того, сделать это не предоставляется возможным. Необходимо добиться корректной деятельности эндокринной железы, при которой голод будет возникать исключительно в виде объективной потребности организма.

Инсулин

Этот гормон производится поджелудочной железой, функцию инсулина можно сравнить с деятельностью кладовщика. Инсулин помогает глюкозе проникнуть в ткани для обеспечения энергии, а также выполняет функцию накопления глюкозы для использования в случае необходимости. При постоянно высоких уровнях инсулина наблюдается метаболический синдром, сопровождающийся непреодолимой тягой к еде в любой время.

Для снижения инсулина необходимо снизить углеводные продукты в рационе, особенно важно отказаться от фруктозы, она активирует выработку гормона. При низкой активности инсулина помогает физическая активность, тренировки уничтожают запасы гликогена в скелетных мышцах.

Лептин

Вырабатывается в жировых тканях, известен, как гормон насыщения. Лептин посылает в головной мозг сигнал о том, что жировые депо накопили нужные им запасы ресурсов, тем самым не допускает переедание. Если лептин не выполняет свою функцию, то мозг не будет знать, когда нужно прекратить выработку гормонов голода, отсутствие насыщение заставляет переедать и приводит к ожирению, воспалительным процессам, повышению выработки инсулина.

Для нормализации лептина следует минимизировать употребление продуктов, провоцирующих воспаления, к примеру, заменить подсолнечное масло в рационе на омега-3 жирные кислоты.

Также важно нормализовать режим сна, недосып вызывает снижение лептина, а физическая активность, напротив, усиливает чувствительность организма к действию гормона.

Грелин

Это гормон голода, его производство начинается, когда желудок пуст, а при наполнении желудка синтез прекращается. Наиболее высокой концентрация грелина будет за час до еды, самой низкой — через час после приема пищи. Научно доказано, что у людей с избыточной массой тела постоянно повышен грелин, головной мозг не посылает импульс в знак того, что прием пищи необходимо закончить.

Для того, чтобы грелин был в норме, нужно умерить потребление сахаров и отказаться от сладких напитков, они усиливают голод, но не растягивают стенки желудка, то есть не дают ему возможность послать в мозг сигнал о том, что калории получены. Насыщению способствуют продукты, содержащие белок, а также пищевые волокна, они механически растягивают стенки желудка.

Глюкагоноподобный пептид-1 Сокращенно — ГПП-1, гормон дает ощущение наполненности едой, выработка и поступление в кровь начинается в тот момент, когда переваренная еда попадает в кишечник, это еще один сигнал, оповещающий о сытости. Снижение ГПП-1 провоцирует хронические воспаления и постоянное ощущение голода.

Для того, чтобы гормон был в норме, нужно избегать употребления продуктов, вызывающих воспаления. Выработку усиливают белковые продукты, листовые овощи и пробиотики.

Холецистокинин

Производится в желудочно-кишечном тракте и нервных тканях, попадает в двенадцатиперстную кишку и провоцирует сжимание желчного пузыря с последующим выбросом желудочного и панкреатического сока. Это необходимо для более длительной задержки пищи в желудке и снижения расхода энергии на переваривание. Холецистокинин может повыситься по причине наличия синдрома раздраженного кишечника, при этом люди чувствуют себя болезненными и слабыми.

Существует прямая связь между выбросом гормона и употреблением постных белков, дающих чувство сытости, также производство гормона увеличивается при употреблении пищевых волокон и полезных жиров.

Пептид YY Вырабатывается в желудочно-кишечном тракте, выполняет функции управления аппетитом. Неправильная выработка пептида YY происходит по причине повышения сахара в крови и появления резистентности к инсулину.

Помощь в нормализации гормона заключается в снижении уровня сахара, а также в употреблении полезной пищи, богатой белком и пищевыми волокнами.

Нейропептид Y Производится в головном мозге и нервной системе, не только усиливает аппетит, но и создает тягу к сладкому. Причиной нарушений является стресс, он приводит к повышению аппетита и перееданиям.

Выработка нейропептида Y усиливается при голодании и недостаточном поступлении белка, поэтому важно питаться регулярно и правильно.

Кортизол

Известен, как гормон стресса, производится в надпочечниках в качестве ответа на стрессовую ситуацию. При повышенной концентрации кортизола учащаются случаи переедания, вызывающие увеличение веса. Повышение гормона у женщин приводит к формированию жировых отложений на животе.

Лучшие средства для нормализации кортизола — это крепкий сон, физическая активность и правильное питание с достаточным содержанием белков, полезных жиров, пищевых волокон и витаминов. Также нормализовать кортизол помогают сеансы медитации.

Читать далее

Другие материалы по теме:

Бодрое утро без зарядки

Психологический голод и нервная система

Какие болезни вызывают постоянный голод?