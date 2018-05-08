Врачи указали на вредные привычки после пробуждения

По мнению терапевтов, после утреннего пробуждения нужно придерживаться определенных правил, способствующих хорошему самочувствию. Научные специалисты посоветовали полностью отказаться от некоторых привычек, — в частности от привычки резко вставать с постели, очнувшись от сна. Об этом пишет издание Hronika.info. Не стоит поспешно подниматься с кровати при первых звуках будильника, говорят врачи. В целом лучше приучить себя просыпаться самостоятельно, а не по будильнику. Обрывание сна резким звуком — это стресс, на который организм может отреагировать весьма негативно как в физиологическом, так и в эмоциональном плане. После ночного сна организму нужно дать некоторое время для того, чтобы он мог прийти в себя. Специалисты советуют не вставая с постели выполнить легкие упражнения или дыхательную гимнастику — это поможет почувствовать прилив энергии и взбодриться. От усиленных физических нагрузок в утренние часы, по их мнению, лучше отказаться. Бег и активные силовые упражнения после пробуждения — это чрезмерная нагрузка на позвоночник и внутренние органы. Гораздо целесообразнее по утрам разминаться, потягиваться, плавать. Что касается питания, то эксперты рекомендуют отказаться от привычки есть за завтраком слишком жирные и копченые продукты, в противном случае можно столкнуться с появлением сбоев в работе печени. Но съесть что-нибудь сладкое не возбраняется. Терапевты заметили, что сладкое, съеденное утром, не отложиться в виде ненужнога жирка по бокам, — его калории полностью израсходуются за день. Но если сахара за завтраком съедается слишком много, это приведет к тому, что вскоре после завтрака снова появиться сильное желание поесть, а это путь к перееданию. Поэтому не стоит запивать булочку с вареньем сладким чаем Ранее МедикФорум писал о том, что учеными были названы пять продуктов, способных продлевать человеку жизнь.