Где тут руки, где тут ноги? Изучаем виды йоги!

Хотите оздоровить организм, укрепить мышцы, подтянуть тело и обрести гармонию с собой? Тогда вам обязательно нужно попробовать йогу, которая день ото дня набирает популярность и становится все более модной.

Причина популярности йоги, конечно, не только абсолютно доказанное положительное влияние всевозможных асан на все системы организма, но и большое разнообразие видов этого модного увлечения. О том, как сделать правильный выбор направления, рассказали эксперты Onefit.ru — единого абонемента для более 350 фитнес-клубов и студий Москвы. Фитнес-клубы предлагают, как правило, ограниченный набор видов йоги. Обычно это классические тренировки, например хатха-йога. Однако существуют и более современные направления, такие как пауэр-йога или йога для беременных. Экспериментировать можно в разных клубах по единому абонементу. Так вы быстрее найдете своего мастера и свое направление. Йога в гамаках Одно из самых модных направлений — это аэройога. Тренировка проходит на весу в специальных гамаках. Основное преимущество перед остальными направлениями в том, что вы находитесь в воздухе, а значит, снимается избыточная нагрузка на позвоночник. В таком положении развиваются все мышцы без риска навредить опорно-двигательной системе. В воздухе можно выполнять как классические, так и перевернутые асаны. Основная нагрузка придется на мышцы-стабилизаторы, ведь чтобы удерживать равновесие в воздухе, придется сильно постараться. Награда за труды вас обрадует: улучшится кровообращение, изменится походка, укрепятся сосуды, лимфатическая и дыхательная системы. При регулярных занятиях аэройогой вы заметите, что ваша растяжка улучшилась, а напряженность в мышцах исчезла. Конечно, такой эффект будет достигнут, если все ваши движения будет контролировать опытный тренер.

Йога в неоновой комнате Занятия проводятся в специальном помещении, освещенном флуоресцентной лампой. В основе этого экзотического направления йоги лежит комплекс современных практик, которые сочетаются с особым флюрным освещением, успокаивающими, расслабляющими мелодиями и ароматерапией. Вы окажетесь в умиротворяющей атмосфере, а вся суета останется за стенами зала. Кроме полной релаксации вы также получите и полноценную нагрузку на все группы мышц, проработаете пресс, приведете в тонус организм и придете к гармонии с собой. Причем после выхода из медитативного состояния вы удивитесь, как быстро пролетела тренировка, прямо-таки на одном дыхании!

Инь-йога, или йога для женской сексуальности Инь-йога позволяет женщинам максимально развить гибкость тела, освободиться от блоков и пробудить внутреннюю энергетику. Тренировка подразумевает использование как традиционных асан и энергетических практик, так и необычных упражнений на тазовые мышцы, тантрических медитаций и танцевальных связок. При регулярных занятиях женщина, занимающаяся инь-йогой, становится более пластичной, уверенной в себе, обретает спокойствие, гармонию в отношениях с мужчиной и просто расцветает. Инь-йогой можно заниматься в любом возрасте.

Йога-нидра Нидра — это психологический сон, направленный на расслабление с помощью осознания своей сущности. Такую практику часто называют «сном йогов»: во время занятия вы будете следовать за голосом преподавателя, контролирующего все ваши действия. Основная цель такой практики — позволить вам заглянуть внутрь себя, приведя сознание в пограничное состояние между бодрствованием и сном. Подобная медитация способствует расслаблению и лучшему пониманию собственного «я». Йога-нидра — один из наиболее действенных способов достичь полной релаксации за минимальное количество времени. Этот вид йоги подойдет всем, кто устал от рутинного образа жизни и хочет что-то изменить в себе и своем отношении к окружающему миру.

Детокс-йога Многие девушки выбирают йогу, считая, что это лучший и самый интересный способ похудения. Так оно и есть, только в качестве направления стоит выбрать детокс-йогу. В итоге вы получите спортивное и подтянутое тело, а результаты не заставят себя долго ждать — за полуторамесячный курс ученики теряют от двух до 30 килограммов. Детокс-йога также восстанавливает обмен веществ, позволяет взять под контроль аппетит, восстановить здоровье всех систем организма и достигнуть душевной и физической гармонии. При этом, чтобы похудеть, вам не придется вводить организм в состояние стресса: детокс-йога не предусматривает тяжелых изнурительных тренировок, голодания и диет. Наоборот, вы придете к своему идеалу в обстановке комфорта под руководством опытного инструктора. Дополнительным плюсом такой тренировки станут отличное настроение и прилив энергии.