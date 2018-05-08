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Ученые объяснили, как связаны шахматы и долголетие
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Ученые объяснили, как связаны шахматы и долголетие 

Рамблер 1 час назад
Фото: pixabay.com
Игра в шахматы продлит вашу жизнь на 7-8 лет, считают австралийские ученые.
По мнению специалистов, долголетию способствуют не только активные виды спорта, но интеллектуальные.
Такие выводы сделали ученые, проанализировав биографии 16 тысяч профессиональных шахматистов.
Они сравнили продолжительность жизни игроков и время получения гроссмейстерского титула со средней продолжительностью жизни людей того же возраста и пола, что и шахматист в стране проживания.
Результаты вычислений показали, что шахматы продлевают жизнь в среднем на 7 и более лет. Это связано с тем, что эта игра помогает тренировать память, развивает логическое мышление и внимательность, помогает сохранить ясность ума даже в пожилом возврате.
Женский форум
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