Ученые объяснили, как связаны шахматы и долголетие

Игра в шахматы продлит вашу жизнь на 7-8 лет, считают австралийские ученые.

По мнению специалистов, долголетию способствуют не только активные виды спорта, но интеллектуальные.

Такие выводы сделали ученые, проанализировав биографии 16 тысяч профессиональных шахматистов.

Они сравнили продолжительность жизни игроков и время получения гроссмейстерского титула со средней продолжительностью жизни людей того же возраста и пола, что и шахматист в стране проживания.

Результаты вычислений показали, что шахматы продлевают жизнь в среднем на 7 и более лет. Это связано с тем, что эта игра помогает тренировать память, развивает логическое мышление и внимательность, помогает сохранить ясность ума даже в пожилом возврате.