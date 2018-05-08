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Что такое психологический голод и откуда он берется
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Что такое психологический голод и откуда он берется 

Fiteria 12 минут назад
Фото: Fiteria
Если бы не психологический голод, то страдающих от ожирения людей было бы намного меньше. Научитесь отличать психологический голод от физиологического, и вас не коснутся проблемы с лишним весом.
Если бы организм человека всегда работал правильно, то ожирение не стало бы столь глобальной проблемой. Сбои в метаболических процессах происходят по вине самого человечества — плохой экологии, неправильного питания и образа жизни, больших физических и моральных нагрузок, сумасшедшего ритма жизни и прочих типичных для современного общества факторов. Никому из нас не под силу изменить сложившуюся систему, но каждый может нормализовать свою жизнедеятельность. Для этого нужно изучать и анализировать потребности своего тела, научиться различать потребности истинные и ложные.
Из всех способов управления своим организмом самым доступным является питание, его можно взять под контроль. Какое-то время назад, когда человек был ближе к природе, он прислушивался к своим ощущениям голода и сытости, эти чувства лежат в основе механизма выживания. Современный человек не похож на своих предков, он ежедневно подвергается десяткам соблазнов, роль рекламы и маркетинга в нашей жизни настолько велика, что порой человек не может отличить истинных желаний от навязанных.
Еда перестала быть средством для выживания и обрела множество новых ролей — от мотивации до формирования социального статуса. Каждый человек подвержен психологической зависимости от пищи, она может быть естественной и не приносить вреда, в то же время такая зависимость может стать причиной переедания, ожирения и всех вытекающих проблем.
В основе психологической зависимости от еды лежит потребность человека в позитивных эмоциях.
Среди постоянного круговорота стресса каждый пытается найти тот сегмент, который приносит комфорт и удовлетворение, и очень часто находит его именно в еде.

Почему возникает психологическая потребность в еде?

От недостатка внимания

При ощущении острого недостатка внимания человек чувствует себя неуверенно и стремится чем-то заглушить возникший дискомфорт. Для устранения проблемы нужно лишь понять, что еда не является решением проблемы, она не заменит общения с людьми, сложность в том, что обрести это понимание непросто.

Из-за постоянных проблем

В жизни каждого человека иногда приходит напряженный период, когда каждый новый день приносит лишь новые сложности. К сожалению, большинство людей предпочитают не решать проблемы, а заедать их большим количеством еды, ожидая, что они пропадут сами собой. Для того, чтобы выбраться из такой ситуации, нужно смотреть на проблемы, как на задачи, требующие конструктивного решения.

В качестве замены чувства любви

Проявления схожи с перееданием на почве недостатка внимания, но уровень проблематики намного глубже. На подсознательном уровне человеку кажется, что едой он частично компенсирует недостаток любви в своей жизни, это приводит к появлению лишних килограммов, которые не способствуют налаживанию лишней жизни. Ключ к решению проблемы в ее осознании и анализе своего пищевого поведения, понимание неравноценности еды и чувства любви помогает избавиться от пищевой зависимости.

При использовании еды, как средства от стресса

В стрессовой ситуации все ведут себя по-разному: кто-то начнет кусать ногти, кто-то закурит, а кто-то направится к холодильнику или в магазин за едой. Все перечисленные линии поведения являются вредными привычками, в том числе и еда, которую многие психологически ассоциируют с комфортом и защищенностью. В данной ситуации переедание будет не менее вредным, чем курение или злоупотребление алкоголем, это вредная привычка, которую нужно искоренить.
Для анализа степени собственного психологического голода будет полезным завести дневник питания. Вносите в него все свои приемы пищи и даже самые незначительные перекусы, отдельное внимание уделяйте спонтанной еде, отмечайте, какие эмоции у вас преобладали в тот момент. Через пару недель вы сможете проанализировать свое пищевое поведение и выделить имеющиеся зависимости и вредные привычки на почве еды. В большинстве случаев коррекция пищевых привычек может быть проведена самостоятельно, в основе работы над собой должна лежать сила воли и желание изменить свою жизнь. В редких ситуациях требуется обращение к специалисту по формированию правильных пищевых привычек.
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