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Худеем к лету. Как заставить жир гореть при помощи занятий сквошем
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Худеем к лету. Как заставить жир гореть при помощи занятий сквошем 

Чемпионат.com 59 минут назад
Фото: Чемпионат.com
Сколько калорий можно сжечь на сквош-корте?
Сквош — популярный вид спорта, который уже закрепил свой статус на Западе и продолжает развиваться в России. Мы не раз рассказывали, что такое сквош, где он зародился, для чего и как им нужно заниматься. Обо всём этом вы можете узнать здесь:
Но мало кто знает, что сквош, помимо развития выносливости и скорости реакции, является, пожалуй, одной из лучших альтернатив фитнесу и отличным способом привести свое тело в идеальную форму. Если обобщить все факты и свести их к паре предложений: сквош — это идеальная и равномерная по интенсивности нагрузка на ваш организм. А игровая форма занятия позволяет вам не зацикливаться на рутинных упражнениях и времени, проведённом в зале.
А теперь давайте разберёмся вместе: почему мы худеем, играя в сквош?
Работа для сердца, или кардио — это не только бег  Да-да, занятия на корте совсем не похожи на цикличную и однообразную беговую тренировку, а тем временем занятия сквошем обеспечивают внушительную разминку сердечно-сосудистой и дыхательной системе. За один час активной игры можно потратить до 1000 (!) калорий.
Совет: перед игрой важно запастись энергией, чтобы тренировка не стала изнуряющей, а приносила только удовольствие. Перекусите чем-то лёгким и углеводным перед тренировкой — это может быть любимый фрукт или овощ. А если сильно переживаете, что сил до конца тренировки, особенно с непривычки, не хватит, захватите с собой изотонический напиток или обычную аскорбинку.
Идеальный расклад: прокачиваем, но не перекачиваем мышцы
Во время игры в сквош задействовано почти 70% мышц. При движениях, которые вы выполняете во время занятий, большая нагрузка приходится на ягодицы и ноги. Но помимо этого сквош помогает укрепить все мышцы корпуса и пресса и, что немаловажно, не перекачать их. Это достигается благодаря тому, что во время игры присутствуют и элементы растяжки. Сквош особенно полезен женщинам: регулярные выпады, наклоны и повороты крайне благоприятно отражаются на фигуре.
Хотите идеальную талию и подкачанные ягодицы к летнему сезону? Слезайте с велотренажёра и отправляйтесь на корт в компании коллег или любимой подруги!
Заряд эндорфинов
В сквоше, как и в любом виде спорта, одним из основных является соревновательный элемент. Азарт, с которым игроки следят за мячом и отбивают его, заставляет их вкладывать в игру намного больше сил, нежели если бы они совершили очередной поход в спортзал.
Успех, который мы испытываем, побеждая в каком-либо виде спорта, вызывает в нас желание снова одержать победу, а, следовательно, и вкладывать больше энергии для достижения лучших результатов. Кроме того, играя с удовольствием, вы способствуете выработке эндорфинов — гормонов счастья, молодости и здоровья. Рост концентрации этого гормона улучшает кровообращение и стимулирует работу головного мозга.
Находим баланс
Важно помнить, что переусердствовать в этом виде спорта, как и в любом другом, с целью похудения тоже не стоит. Всё нужно делать в меру, так как, если вы соблюдаете диету и потратили на тренировку все свои силы, в вас проснётся большое желание нарушить диету и съесть больше еды. Нужно сочетать сквош с правильным питанием и своевременным отдыхом, и тогда результат не заставит себя ждать.
Успехов на корте!
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