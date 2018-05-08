Must have: почему вам не обойтись без термальной воды

Нужна нам все-таки эта вода или нет, спросили у Светланы Кукушкиной, заведующей отделением косметологии и медицинской дерматологией КДЦ МЕДСИ на Красной Пресне:

«Обезвоживание — основная проблема жителей больших городов. В основном, жидкость попадает в кожные покровы изнутри. Та вода, которой мы умываемся, не всегда полезна для кожи — ведь в ней могут быть растворены вредные химические вещества. Поэтому термальная вода важна даже в косметологических программах по уходу.

Для поддержания увлажненного состояния кожи перед нанесением питательных кремов и для их лучшего всасывания обычно используется нейтральная термальная вода. Те термальные воды, которые содержат разные концентрации микроэлементов (медь, цинк, селен, экстракты растений), используются в качестве питательной среды при различных витаминных дефицитах. Они применяются и самостоятельно, и в комплексных уходах. Кислые термальные воды подходят для людей с проблемной кожей, с воспалительными заболеваниями — они помогают бороться с бактериями.

Кроме того, термальная вода хорошо освежает макияж — она улучшает местный кровоток и уменьшает температуру кожи, а заодно и улучшает ее цвет».

А теперь к практике.

Оживляющий морской спрей Thalgo

Спрей Thalgo не случайно назван оживляющим — он восстанавливает идеальную биосреду кожи. В составе ингредиенты морского происхождения (не много не мало — 27), которые защищают кожу от свободных радикалов, токсинов и загрязнений. В общем, если вы соскучились по морю и нуждаетесь в срочном увлажнении кожи — вам к Thalgo.

Увлажняющая дымка Academie Brume Anti-Pollution

Дымка Academie претендует на защитника не только кожи, но и волос. Она окутывает кожу и волосы и производит эффект «щита», защищая от загрязненного воздуха и агрессивных факторов внешней среды в мегаполисе.

Виноградная вода Caudalie

О виноградной воде Caudalie наслышаны все, кто хоть чуточку интересуется бьюти-сферой. Это по-настоящему культовый продукт и бестселлер марки. Она все-таки больше относится к растительной, чем к термальной, что даже дает ей преимущество — она обладает успокаивающим действием, а кроме этого, еще и прекрасно увлажняет.

Термальная вода Uriage

Uriage знают толк в термальной воде, более того — добывают ее не где-нибудь там, а в Альпах. В одном маленьком флаконе — уникальная концентрация минеральных элементов. Игнорировать не советуем.

Арома-спрей Lush

Не будем лукавить — это не совсем термальная вода, а скорее тоник-спрей. Но как альтернатива термальной воде подойдет на ура. Наносите его в течение дня, чтобы кожа благоухала (тоник не лишен приятного аромата лаванды и розы) и вернула себе давно забытую свежесть. Вечером помогает смягчить кожу, как завершающий этап ухода.