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Некоторые секреты похудения, о которых не рассказывают диетологи
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Некоторые секреты похудения, о которых не рассказывают диетологи 

МедикФорум 1 час назад
Фото: МедикФорум
Какие нюансы есть в процессе похудения? Что может остановить потерю веса и мешать достижению результата? МедикФорум решил собрать все самые важные советы.
Как правильно питаться?
Выпитый утром зелёный чай оказывает бодрящее действие, при этом по-своему стимулирующему эффекту он превосходит кофе. Если пить его без сахара, но с добавкой небольшого количества меда, худеть станете без затруднений, при этом он вкусен, освежает и пить его можно как холодным так и горячим. Кокосовое масло — это просто кладезь витамина. Е который полезен для восстановления кожи, роста волос и общего самочувствия. Кокосовое масло совершенно не содержит в себе холестерина и каких-либо добавок и является однозначно натуральным. Его можно использовать при приготовлении салатов, первых блюд, готовить на нём пищу. Обязательно включите в рацион рыбу и мясо. Белки, содержащиеся в этих продуктах, служат стройматериалами всему организму, а именно регулярное поступление белковой массы крайне необходимо человеку, который собрался худеть. Также употребление этих продуктов значительно снижает риски сердечных заболеваний, мясо стимулирует наращиванию мышц тела и стимуляции метаболизма. Отличительной чертой наткрального йогурта является то, что он не содержит сахар и консервантов, но при этом в нём множество полезных добавок и витаминов. Поэтому йогурт является отличным выбором для перекуса. И он очень вкусный и низкокалорийный. Еще йогурт можно компоновать с другими продуктами, дополнять его фруктами. Их можно рассматривать как способ для отказа от сладостей, а при этом они еще и богаты на витамины. Достаточно съедать в день хотя бы пару долек кураги или фиников, при этом сладкого даже не захочется. Сухофрукты приятны на вкус, если употреблять их, запивая чаем.
От чего лучше отказаться?
Овощи вне сезона своего роста не отличаются не вкусом, не содержанием витаминов, например помидоры в зимний период. Покупать зимой огурцы и помидоры не стоит, а стоит заменить их свеклой или морковкой, из них поступит куда больше питательных веществ. Банан и виноград не принесут пользу фигуре. Виноград является поставщиком большого количества сахаров, поэтому он должен быть исключён из диетического меню. Если он присутствует в рационе, то сахара, которые содержатся в винограде, будут оседать на боках и животе. Банан также содержит много калорий, но при этом насыщен витаминами. Однозначно исключать банан и виноград не стоит, но употреблять их целесообразно ограниченно, где-то один раз в неделю. Не стоит применять сахар, он испортит фигуру, при этом увеличивая чувство голода. В принципе это совершенно ненужный продукт, в нём ничего нет полезного, при этом неприятностей доставляет он очень много. Целесообразно заменить сахар медом, разницу увидите сразу. Исключите из рациона картофель. Фактически — это крахмалистый продукт, который ко всему прочему еще и насыщен холестерином и содержит очень малое количество витаминов, большое количество которых вымывается при варке. И хотя картофель обладает относительно низкой калорийностью, его целесообразно будет исключить из рациона. Ранее эксперты назвали пять советов по похудению.
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Женский форум  Ещё 1 источник 
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