Ученые рассказали, почему партнер важен для похудения

Американские исследователи рассказали о роли партнера при сбросе лишнего веса. Оказалось, что не только свои усилия важны, но и усилия того, кто находится рядом. МедикФорум выяснил подробности этого открытия. Так, во время тестов ученые проанализировали процесс похудения людей с лишним весом. В том числе, они проанализировали те пары, где один из партнеров хочет похудеть и констатировали прямую зависимость снижения веса с поддержкой партнера. Оказалось, что намного лучше эффект от сброса веса был у тех пар, где оба партнера стремились к тому, чтобы улучшить состояние своего тела. В случае, если это была идея только одного из партнеров, то эффект был намного ниже. Оказалось, что в одинаковых условиях быстрее и эффективнее худеют те, кто имеет партнера, которые подбодрит и поддержит своего возлюбленного. Поддержка при этом должна быть в первую очередь моральная. Если партнер просто одобряет начинание и говорит возлюбленному или возлюбленной, что верит в нее или него, то результат будет намного выше. Кроме того, такая поддержка может удержать человека от срыва, который может случиться в процессе похудения. Эксперты говорят, что правильный настрой партнера — это большая часть общей мотивации, о которой не стоит забывать, планируя перейти на здоровое питание или начиная занятия спортом. Если партнер не поддерживает начинание, то процесс может продвигаться сильно хуже и медленнее. Ранее диетологи рассказали, как медь помогает похудеть.