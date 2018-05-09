«Полные и худые. Генетическая предрасположенность». Вся правда о «широкой кости» и не только об этом

Может и правда все дело в генетике, а? Ну почему, скажите, одни едят, что хотят и остаются худыми, а другие сидят на диетах и все равно остаются толстыми?

Ученые всего мира постоянно ищут ответ на этот вопрос, чтобы раз и навсегда решить проблему лишнего веса. Первый канал в своем цикле «Теория заговора» разберет самые последние версии и выяснит, в чем же состоит секрет.

Последние исследования показали, что около 48% людей с медицинским диагнозом «ожирение» являются метаболически здоровыми. У них отличное давление, отличный сахар в крови, то есть в порядке инсулин. Зато есть люди, про которых говорят «снаружи худой, внутри жирный». Люди, которые внешне выглядят стройными, но на самом деле у них плохой холестерин, давление и т.д.

Как же определить свое «метаболическое здоровье»?

Почему же некоторые люди с рождения худые? Им передалось это по наследству, скажете вы. Версия «генетики» самая распространенная.

Так ли это на самом деле и можно ли бороться с наследственностью? С этими вопросами мы обратились к генетику. Оказывается, гены действительно решают, какими формами будет обладать человек.

Правда, по словам врачей, это вовсе не значит, что с этим нельзя ничего поделать. Только 40% нашего веса запрограммировано генетически. Кстати, а куда же делась та самая «широкая кость», на которую жалуются многие полные люди? Существует ли вообще такое понятие в медицине? (Вот вам и пример: стройная дочь полных родителей…). Эксперимент и вся правда о «широкой кости» будет изложена специалистами Центра хирургии им. Петровского.

На самом деле, в медицине есть понятие «плотность костной ткани», а не «широкая кость». То есть кости бывают плотные, значит тяжелые. От этого зависит вес обладателя костей, но на размеры человека это не сильно влияет. В среднем, общая масса костей человека, без учета жирового и жидкостного наполнения, составляет только 4-5 кг у взрослых мужчин и 2-3 кг у взрослых женщин!

Ну а можно и нужно ли бороться с генетической предрасположенностью?

Может быть наша героиня (одна худышка в семье) зря себя так мучает? И это вообще вредно? На самом деле, по наследству передается не ожирение, а тип сложения. Существует, как минимум, три типа сложения: астеники, нормостеники и гиперстеники. Иногда их называют — мезоморфы, эктоморфы и эндоморфы. Первые — легкие, тонкокостные, с тонким, почти незаметным жировым слоем.

Нормостеники обладают хорошо развитыми мышцами и жировым слоем и достаточно легко поправляются и худеют. Гиперстеники обладают развитым жировым слоем, им сложно снизить вес, они часто склонны к полноте. Именно от них пошло выражение «широкая кость».

Как понять, кто же вы? Берем сантиметр и измеряем…свое запястье. Это называется «индекс Соловьева».

Хорошо, если «генетика» влияет на фигуру, но всего на 40%, а от чего зависят остальные 60%? Среди врачей существует понятие «сет-пойнт» — наш вес колеблется в течение жизни в пределах 3–5 кг, но остается приблизительно на одном и том же уровне, если мы здоровы.

Если это не так, значит, существуют какие-то сбои в организме. Меняется ли эта ситуация с возрастом? Да, и мужчины, и женщины в среднем за год набирают полкило. Все из-за гормонов, и это можно считать нормой. Но если вес растет быстрее — по килограмму и более в год, то стоит бить тревогу. В чем же может быть причина?

Сегодня все чаще диетологи говорят про так называемую пищевую непереносимость. Будто многие даже самые полезные продукты наш организм просто не воспринимает. Иммунная система якобы не справляется с этим, что приводит в том числе к лишнему весу. Сегодня почти в каждой клинике можно пройти тест на пищевую непереносимость. В программе рассскажут, как это происходит.

В НИИ иммунологии выяснили, что научной основы у данного способа нет. При помощи подобных тестов невозможно определить, как влияет продукт или его составляющие на состояние организма. Истинная причина того, что какие-то продукты ваш организм воспринимает с трудом, кроется в отсутствии ферментов. А это уже обусловлено не реакцией иммунитета, а генетической предрасположенностью, как в случае с непереносимостью лактозы. Также причиной набора веса с возрастом может быть замедление метаболизма. Организм не успевает справиться с поступающими калориями и переработать их в энергию.

Можно ли как-то влиять на это? Как ускорить метаболизм? А что говорят в Центре питания и безопасности пищи? Оказывается, ускорить метаболизм могут некоторые продукты. Например, красная фасоль. В ее составе есть так называемый резистентный крахмал, который практически не переваривается, но при этом борется с патогенной флорой и очищает кишечник. Но это еще не все…

Какие еще есть версии, от чего зависит красивая фигура? Ученые говорят, что главная причина лишнего веса изначально кроется в том, что мы расходуем энергии меньше, чем получаем. Организм начинает накапливать излишки в жир, это приводит к сбоям эндокринной и пищеварительной систем, а потом к заболеваниям…

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