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Никаких полотенец: ошибки в уходе за кожей, ускоряющие ее старение
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Никаких полотенец: ошибки в уходе за кожей, ускоряющие ее старение 

Anews 24 минуты назад
Фото: Anews
Многие неправильно ухаживают за своей кожей, даже не подозревая, что привычные действия несут много вреда. Из-за этих распространенных ошибок процесс старения кожи начинается быстрее, она теряет свою эластичность и портит весь внешний вид. Волосы Большинство дам предпочитают сон с распущенными волосами, однако в течение дня они успевают накапливать многочисленные частицы жира и грязи. Последние при попадании на кожу лица могут ей навредить, поэтому на ночь лучше собирать локоны, но важно их не передавливать. Рацион Нередко причиной проблемной кожи становится нехватка в рационе человека фруктов и овощей. К примеру, брокколи поможет избавиться от покраснений, вызванных воздействием солнца, а морковь позволит сохранить загар. Полотенце Чаще всего после умывания большинство начинают вытирать лицо полотенцем, но в идеале делать этого не нужно. Такая процедура может спровоцировать шелушение кожи. Достаточно легко промокнуть лицо и оставить его высыхать. Кроме того, желательно иметь для указанной части тела отдельное полотенце, а не использовать одно для всего. Маски Большинство предпочитают различные косметические маски, но забывают о старой доброй глине. Особенно хорошо подойдет белая глина, поскольку она отличается своей универсальностью и уместна для любого типа кожи. Такое средство улучшает внешний вид, легко очищая забитые поры от мусора. Скрабы Активное использование скраба способно вызывать повреждения верхнего слоя эпидермиса. Лучше отдавать предпочтение средствам с кислотами, ведь они ведут себя более мягко, помогая очистить кожу от отмерших клеток и грязи. Постельное белье Совсем немногие следят за тем, чтобы постельное белье, а также наволочки и непосредственно подушки оставались в чистоте, и менять их стоит заметно чаще, чем привыкло большинство. Важно не забывать очищать постель от пылевых клещей, просто пыли, а также старых клеток кожи. Крем Большинство девушек при использовании крема от морщин полагают, что такого действия достаточно, но полностью решить проблему возможно лишь у пластического хирурга. Чтобы отсрочить появление морщин, лучше не забывать о хорошем увлажнении кожного покрова.
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