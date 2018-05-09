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Что происходит со стопой во время бега?
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Что происходит со стопой во время бега? 

Fiteria 1 час назад
Фото: Fiteria
В сфере механики бега огромное значение имеет качество спортивной обуви, кроссовки должны выполнять функцию легкой амортизации и даже менять исходную упругость стопы. Однако, спортивная обувь не всегда отличается высоким качеством, что сказывается для на производительности и здоровье бегуна.
Ученые из Университета Квинсленда организовали исследования с участием бегунов, целью работы было отследить фактор влияния кроссовок для бега на стопы. Участниками стали 16 человек, в мышцы их стоп были вживлены электроды, отображающие активности действий. В ходе эксперимента участники бегали по беговой дорожке босиком и в спортивной обуви, дорожки были оснащены датчиками давления. Объектам пристального внимания стали продольные мышцы свода стопы, в тот момент, когда стопа касается земли, они сжимаются, подобно пружинам, а во время толчка эти мышцы возвращаются к исходной длине.
Исследование показало, что бег в кроссовках не задействует мышцы в полную силу, активность мышц на 25% ниже, чем при беге без обуви. Этот факт наглядно показывает, что спортивная обувь смягчает момент удара стопы о землю. Сторонники бега без обуви отстаивают правоту своих убеждений, аргументируя это тем, что при беге в обуви мышцы не работают в полную силу, что приходит к их атрофии и повышает риск получить травму. Проведенный эксперимент доказал, что при беге в кроссовках мышцы работают более правильно, но не менее интенсивно.
Каждая из мышц стопы работает не автономно, а в совокупности с другими мышцами.
Когда обувь обеспечивает поддержку свода стопы мышцам следует работать над достижением дополнительной жесткости, в итоге интенсивность их активности будет даже выше, чем при беге босиком.
Из всего многообразия моделей спортивной обуви лучшим выбором станут те, в которых амортизация будет работать как настоящая пружина, оказывая полное содействие мышцам стопы. В таком случае кроссовки фактически не будут работать амортизаторами, они будут делать более качественной естественную упругость мышц стопы.
На предмет предпочтительности бега в обуви или без нее будет проводиться еще много исследований. На данный момент специалисты признали бег в специализированной качественной обуви более полезным. Предыдущие эксперименты подтвердили, что на рефлекторном уровне тело в процессе бега пытается обеспечить достаточную жесткость ноги. Объяснение кроется в том, что жесткость стоп необходима для поддержания равновесия тела в любом положении, особенно при беге, когда головному мозгу важно контролировать центр тяжести.
Качественные кроссовки делают свод стопы более жестким и заставляют мышцы работать интенсивнее, в совокупности эти воздействия снижают риск получить травму. Ученые подтвердили, что биомеханика ног при беге в спортивной обуви меняется не по причине дисфункции нервно-мышечной активности. Кроссовки не нарушают работу мышц и не деформируют стопы. Важно заметить, что при проведении исследования люди бегали по беговой дорожке, на данный момент до конца не ясно, какое влияние оказывают кроссовки при беге по более твердым покрытиям, к примеру, по бетонным дорожкам.
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