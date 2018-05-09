Липосакция поможет подкорректировать проблемные участки тела

Стремление к совершенству свойственно людям. Многие для поддержания идеального веса придерживаются разнообразных диет, занимаются спортом, но не все участки тела удается подкорректировать с помощью физических нагрузок, например, зону шеи или внутренней стороны бедра. В таких случаях современная пластическая медицина предлагает прибегнуть у липосакции — откачиванию жира из проблемных мест. Данная операция, возникшая в 1970-х годах, является востребованной, но считается одной из наиболее сложных косметических процедур. Специалисты для МедикФорума рассказали, липосакцию не рекомендуют применять людям с хроническими заболеваниями, страдающим диабетом, имеющим проблемы с кровообращением или с внутренними органами. Существуют различные виды этой операции, но принцип достижения результата практически идентичен: после анестезии под кожу на участке скопления жира вводят иглу-канюлю и липосактором или шприцом откачивают жир. В настоящее время специалисты почти отказались от проведения классической сухой и влажной вакуумной липосакции из-за травматичности метода и высокой кровопотери. Существует также туменесцентный вид процедуры, когда через иглу вводится раствор, одновременно обезболивающий, сужающий сосуды в проблемных зонах и преобразовывающий жир в легче откачиваемую эмульсию. Наиболее эффективной считается ультразвуковая липосакция, позволяющая разрушать жировые клетки ультразвуковыми волнами. Откачивать лишний жир нет необходимости, так как он всасывается в кровоток и, проходя через печень, выводится естественным путем. Данная косметическая процедура проводится крайне редко из-за большой нагрузки на организм. Особенно опасно ее применять в области живота — есть вероятность повредить внутренние органы. Результаты после проведения липосакции становятся заметны через несколько месяцев. Однако следует не забывать, что операция не решит проблему ожирения, а позволит лишь подкорректировать отдельные проблемные участки тела, а в остальном человека сам должен о себе позаботиться — вести здоровый образ жизни, правильно питаться, заниматься спортом.