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Советы диетолога. Как похудеть без строгой диеты
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Советы диетолога. Как похудеть без строгой диеты 

Вечерняя Москва 2 часа назад
Фото: Вечерняя Москва
Категорически не рекомендуется голодать — организм должен быть насыщен.
Садиться на строжайшую диету совсем не обязательно — достаточно придерживаться несложных правил. Диетолог Елена Соломатина рассказала «ВМ» о них.
Эти советы помогли избавиться от лишнего веса Алле Пугачевой, певице Ларисе Долиной, телеведущему Антону Привольному и многим другим знаменитостям.
В первую очередь, придерживайтесь частого дробного питания. Это поможет быстрее сбросить лишний вес. Проснувшись с утра, примерно за час до завтрака пейте стакан теплой воды, чтобы подготовить желудок к приему пищи.
Хорошее настроение и позитив тоже помогут похудеть. Больше двигайтесь и гуляйте на свежем воздухе, не сидите дома.
Кроме того, в Москве начался сезон шашлыков. Диетолог посоветовала брать с собой Мезим и Фестал. Эти лекарства с ферментами стоит пить до приема тяжелой пищи, не на голодный желудок.
— Обязательно берите с собой абсорбенты. Обычный или активированный уголь вполне подойдут. И прихватите с собой влажные антибактериальные салфетки. Также следите за свежестью продуктов, потому что на мясе быстро размножается патогенная микрофлора.
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