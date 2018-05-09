Советы диетолога. Как похудеть без строгой диеты

Категорически не рекомендуется голодать — организм должен быть насыщен.

Садиться на строжайшую диету совсем не обязательно — достаточно придерживаться несложных правил. Диетолог Елена Соломатина рассказала «ВМ» о них.

Эти советы помогли избавиться от лишнего веса Алле Пугачевой , певице Ларисе Долиной, телеведущему Антону Привольному и многим другим знаменитостям.

В первую очередь, придерживайтесь частого дробного питания. Это поможет быстрее сбросить лишний вес. Проснувшись с утра, примерно за час до завтрака пейте стакан теплой воды, чтобы подготовить желудок к приему пищи.

Хорошее настроение и позитив тоже помогут похудеть. Больше двигайтесь и гуляйте на свежем воздухе, не сидите дома.

Кроме того, в Москве начался сезон шашлыков. Диетолог посоветовала брать с собой Мезим и Фестал. Эти лекарства с ферментами стоит пить до приема тяжелой пищи, не на голодный желудок.

— Обязательно берите с собой абсорбенты. Обычный или активированный уголь вполне подойдут. И прихватите с собой влажные антибактериальные салфетки. Также следите за свежестью продуктов, потому что на мясе быстро размножается патогенная микрофлора.

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