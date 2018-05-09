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Эксперты назвали положительные стороны голодания
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Эксперты назвали положительные стороны голодания 

МедикФорум 2 часа назад
Фото: МедикФорум
Специалисты выделили позитивные стороны правильного голодания. Отказ от пищи на короткое время развивает силу воли, улучшает работу мозга и увеличивает количество активных нейронов, способствует регенерации клеток кожи и восстановлению здоровья.
Умение контролировать аппетит, как рассказали специалисты для МедикФорума, развивает в человеке целеустремленность, силу воли, помогая бороться с «сомнительными удовольствиями», включая вредные привычки. 16-часовое голодание способствует восстановлению циркадных ритмов, позволяет избавиться от накопившейся усталости и восстановить нормальный сон.
Отказ от пищи на короткий промежуток времени благоприятствует выработке здоровых нейронов и улучшает функционирование мозга. Правильное голодание, уменьшая окислительные стресс, противостоит снижению памяти, помогает человеку сосредоточиваться на работе или учебе, способствует продуктивному усвоению материала и даже появлению вдохновения. Не зря многие творческие личности, чтобы «поймать волну», зачастую прибегают к разумным диетам, освобождая забитые ощущением сытости рецепторы. Пустой желудок, как показывают недавние исследования, помогает не только сконцентрироваться на определенном виде деятельности, но и развивает умственную активность. Разумное голодание предохраняет иммунитет от поражения свободными радикалами и регулирует воспалительные процессы в организме.
Размеренное питание поддерживает в норме кровяное давление и сохраняет здоровье. Кроме того, правильная диета увеличивает выработку гормонов роста, выполняющих функцию детоксикатора всего организма, а также способствует очищению кожи и белков глаз, придавая им пронзительно ясного оттенка.
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