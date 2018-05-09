Бодрое утро без зарядки

Все люди по своим психофизиологическим свойствам различны. Одни любят спать долго, а вечером они допоздна полны сил и энергии. Этих людей называют «совами». А другие рано просыпаются и именно в течение дня, особенно в первой половине у них наивысшая работоспособность и такие люди «жаворонки». Это всё зависит от психологических характеристик и биоритмов, которые заложены в каждом человеке при рождении и влияют на всю его жизнь. Нарушение этих биоритмов ведёт к стрессам и заболеваниям.

Категорически запрещено «жаворонкам» и «совам» резко подниматься с постели и выполнять гимнастику, бегать или силовые упражнения, и тем более бежать после этого под холодный душ. Для организма это стресс. Результат подобного резкого подъёма таков, что активность человека постепенно падает и очень долго восстанавливается. Из ожидаемой пользы, наоборот, вред.

Что же делать, чтобы действительно утренний заряд бодрости продержался весь день? Нужно вставать не раньше восьми или девяти часов утра. Спать необходимо не меньше восьми часов, за 7 часов мускулатура не успевает расслабиться. Проснувшись, вскакивать с постели не нужно. Просыпаться надо постепенно, полежав десять — пятнадцать минут, потянуться в постели, потянуть ноги и подумать о том, какой сегодня будет удачный день. Главный посыл для более лёгкого подъёма — это психологический положительный настрой. Все дневные проблемы желательно не решать, проснувшись утром, и не перебирать негативных мыслей в голове. Все проблемы и заботы нужно оставить за пределами кровати.

Любые физические нагрузки «совам» можно начинать делать не раньше четырёх — пяти часов вечера, а «жаворонкам» лучше себя физически нагружать в дневные часы. В любом случай заниматься физкультурой необходимо и «совам», и «жаворонкам». Занятие спортом ускоряют обменные процессы в организме, улучшают работу мозга и лёгких, замедляют процессы старения организма.

Любая физическая нагрузка должна быть подобрана исходя из ощущений человека.

Если человек чувствует, что нагрузка приносит ему бодрые и приятные ощущения и не приносит боли, тогда она подобрана правильно.

В начале занятий физкультурой наблюдается некоторый дискомфорт в области мышц, но на второе-третье занятие боль в мышцах постепенно ослабевает, по мере продолжения занятий.

Все упражнения нужно выполнять осторожно, без рывков и чрезмерных усилий, постепенно увеличивая амплитуду выполняемых упражнений, чтобы впоследствии не было сюрпризов в виде травм или заболеваний. Как правило, боль — это сигнал о том, что в занятиях что-то неправильно подобрано. Конечно, можно заниматься как в домашних условиях, так и в группах, это каждый для себя выбирает индивидуально. Занимаясь в группе, есть преимущество подбора хорошей программы для занятий, а также регулярность посещения, которой дома обычно не бывает. Дома, как обычно, дела, заботы и на себя времени очень часто найти не получается. Для бодрого утра без зарядки необходимо любить себя и мир вокруг, ложиться спать и просыпаться в одно время, а также положительно мыслить. Так что бодрого вам утра и любите себя!

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