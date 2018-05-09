Различия между бодибилдерскими и пауэрлифтерскими тренировками

Многие люди, решившись заниматься в тренажерном зале, начинают свой путь с изучения азов тренировочного процесса, набора мышечной массы и силы в общем плане, строя фундамент для дальнейшего развития. Построив его, они начинают задаваться важным вопросом: «Чему уделить особое внимание — силе, росту мышц, выносливости, скорости?..»

Естественно, и сами тренировки имеют различия. Здесь будут разобраны основные отличия между работой над ростом мышц и над силой.

Обычно над гипертрофией работать нужно дольше на тренировках, чем над силой.

Оборудование и одежда также различаются. Если для билдинга без разницы одежда, то для пауэрлифтинга есть спецодежда в виде обтягивающих комбинезонов, жимовых маек, штангеток, самбеток и борцовок. Также силачи активно используют пояса, служащие страховкой позвоночника, бинты или напульсники, способные защитить кистевые суставы от травм и увеличить максимальный вес подъема штанги на несколько килограмм, и наколенники, имеющие те же функции.

Первые следуют строгой диете, особенно при подготовке к соревнованиям, а вторым нужно кушать как можно больше, хотя от спортивных добавок они не откажутся. Например, от креатина или рыбьего жира.

В процессе тренировки охотники за гипертрофией специально напрягают нагруженные мышцы, сосредотачиваясь именно на одном месте. А лифтерам нужно пройти ту самую мертвую точку! Тут, если напрягать специально мышцы, как в первом случае, то этот момент может не пройти удачно.

Бодибилдеры уделяют практически одинаковое внимание ко всем частям своего тела и в основном тренируют их изолированно.

Пауэрлифтеры все время включают в работу сразу много групп.

Бывают, конечно, и те случаи, когда и они делают что-то изолированно, примером может служить тренировка хвата.

Отдых между подходами у строителей составляет около 2-3 минут. Опять же, все связано с увеличением массы мышц и уменьшением массы трансжиров. У сильных здоровяков — от 5 и более. Здесь немного проще — действительно отдых.

Количество повторений у бодибилдеров разбрасывается от 6 до 15 (у некоторых от 4 до 20), у пауэрлифтеров — 1 — 5.

Боль в мышцах и у тех, и у других является вполне себе нормальным явлением. Правда у первых это является частичным признаком роста мышц (только если это несильная боль), а другим она мешает, так как из-за нее могут не идти веса и нужно скорейшее восстановление.

Это были самые основные различия между тренировками над внешностью и над силой. Каждый сам должен выбирать свой путь развития, главное — не подпускать к себе лень, но и не допускать перетренированности! Идти к вершине и покорять ее, а потом снова и снова, подобравшись к достижениям величайших людей, чтобы люди знали и о тебе!

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