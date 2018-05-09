Как лечить простуду при беременности на 1 и 2 триместрах?

Врага нужно знать в лицо!

Острые респираторные вирусные инфекции — ОРВИ — вызываются вирусами, которые передаются воздушно-капельным путем от заболевшего человека. Получить их можно, находясь рядом при чихании, кашле и даже разговоре больного соседа.

Первые симптомы заболевания проявляются через три-пять дней после заражения: болезнь проходит с повышенной температурой, воспалением слизистых, насморком, кашлем, головной болью и возможной потерей голоса. Длится простуда при беременности одну-две недели — достаточное время, чтобы сказаться на развитии плода, особенно если речь идет о первом триместре беременности.

Воздушно-капельным путем передается и инфекция под названием «грипп». Вирус, попав в организм, очень быстро размножается и через кровь разносится по всему телу. Слизистая оболочка дыхательных путей сильно повреждается и не может выполнять своей защитной функции. Возможные осложнения — пневмония, отит, синусит и бронхит. Именно поэтому грипп для беременной женщины и ее малыша по-настоящему опасен.

Инкубационный период гриппа — от нескольких часов до пары дней. У больного резко повышается температура (до 40 градусов), через несколько дней она спадает. Общая интоксикация организма проявляется в головных и мышечных болях, ломоте по всему телу. У больного наблюдаются покраснение и сухость слизистых оболочек, заложенность носа, зернистость зева, краснота горла. Возможны также боли в глазах, тошнота, рвота и расстройство сна.

Самое распространенное осложнение гриппа в период беременности — угроза выкидыша или преждевременные роды, так как вирус гриппа проникает через плаценту. У женщины могут проявиться обострения хронических заболеваний. Последствия перенесенного мамой заболевания могут быть и у родившегося малыша. К счастью, осложнений можно избежать, если вовремя заняться лечением гриппа.

Как не заболеть?

Уязвимее всего будущая мама в 1 триместр беременности, так как на ее организм приходится слишком большая нагрузка, чтобы еще и бороться с агрессивной инфекцией. В период формирования всех основных систем и органов плода даже незначительная простуда может оставить свой след и вызвать задержку в развитии малыша.

Во 2 триместр простуда для беременной женщины и плода менее опасна. Но не исключены осложнения в виде многоводия, развития воспалительных заболеваний внутренних органов и осложнений в послеродовом периоде.

Стоит отметить, что простуда — не самое страшное заболевание для беременной женщины. Опаснее всего в период ожидания ребенка переболеть краснухой, которая по симптомам очень напоминает рядовые ОРЗ или ОРВИ. Именно поэтому важно еще до беременности, если она запланирована, начать профилактику болезни. Делать это можно и с самых первых недель особенного положения. А при первых признаках простуды необходимо сразу обращаться к специалистам и ни в коем случае не заниматься самолечением. Если вовремя вылечить болезнь, на здоровье мамы и малыша она не отразится.

Профилактику простуды при планировании беременности и непосредственно во время нее лучше вести безопасными народными средствами и исключительно разрешенными будущим мамам препаратами. Вот несколько действенных советов:

перед выходом на улицу смазывайте слизистую носа 0,25% оксолиновой мазью; чаще проветривайте помещения дома и на работе, при этом покидая их; обязательно одевайтесь по погоде и, если речь идет о дождливом сезоне, позаботьтесь о том, чтобы и ноги, и тело всегда оставались сухими; не пренебрегайте приемом витаминов, которые выписывает врач-гинеколог каждой будущей маме. Эти комплексы разработаны специально для того, чтобы укрепить иммунитет беременных; постарайтесь перейти на правильное питание с большим количеством овощей и фруктов, а также необходимым количеством чистой питьевой воды; в период эпидемий лучше ограничить контакты и посещение общественных мест; в общественном транспорте в сезон болезней стоит надевать марлевую повязку, и не надо стесняться — вы в положении и вправе заботиться о своем здоровье по полной программе; промывание носа и полоскание горла хотя бы раз в день — хорошая профилактика простуды. В течение дня вы могли получить вирусы, которые стремятся осесть на ваших слизистых. С помощью промываний в конце дня вы можете от них избавиться; заблаговременная вакцинация. Хотя этим советом в большинстве случаев пренебрегают, прививка — основная профилактика гриппа. Ставят вакцину в медучреждениях по желанию в период эпидемий. Современная вакцина содержит убитый вирус гриппа, поэтому, как отмечают врачи, прививка безопасна для матери и ребенка, если сделать ее после 14 недель беременности; закаливание и умеренные физические нагрузки даже во время беременности. И для здоровья полезно, и для внешнего вида кожи будущей мамы.

Если уберечься все-таки не удалось, вызов врача-терапевта и постельный режим первые несколько дней обязательны. Обильное питье поможет вывести токсины из организма, а народные методы вроде меда, малины, чая и лимона помогут немного смягчить симптомы. В лечении основных признаков простуды стоит быть очень внимательной и принимать лекарственные средства только в соответствии с рецептами врача.

Простуда на губе

Простуда на губе, или герпес, во время беременности может проявиться из-за ослабления иммунитета будущей мамы. Если вирус проявляется вторично, то для плода это вовсе не опасно. Но если женщина заразилась герпесом во время беременности впервые, это может нанести вред малышу, и никто не скажет, какой именно. Впрочем, проявление герпеса во время беременности помогает ребенку образовать антитела к этому вирусу и быть защищенным от него как минимум в течение полугода после появления на свет.

Лечение простуды на губах необходимо, но только не обычными лекарственными средствами. Противовирусные таблетки для приема внутрь при лечении герпеса у беременных не используются. Заживить пузырек на коже помогут антивирусные мази вроде зовиракса, аларизиновой или оксолиновой, раствор корвалола, антигерпесная помада с экстрактом чайного дерева, облепиховое масло или экстракт шиповника.

Высокая температура

Аспирин, анальгин и всевозможные порошки вроде колдрекса, фервекса, антигриппина и анвимакса в период беременности строго противопоказаны. Они содержат кофеин, непосредственно запретный аспирин и т. д., а также целый букет вкусовых добавок и консервантов. Все это может сказаться на здоровье малыша.

Сбивать температуру ниже 38 градусов не нужно, так как жар помогает организму в борьбе с инфекцией. При показателях выше все, что можно принять, — парацетамол (эффералган, панадол). Препарат допустим при беременности и кормлении грудью, если принимать его не дольше трех дней. Парацетамол проникает через плаценту и в грудное молоко, однако при соблюдении допустимой дозировки вреда малышу не наносит. За один прием допускается принять до двух таблеток парацетамола не чаще, чем три раза в день. Как отмечают специалисты, лекарство российского производства содержит больше примесей, нежели иностранные аналоги — панадол и эффералган.

Конечно, при высокой температуре во время беременности нельзя не вспомнить традиционные народные методы и вовремя применить их: холодный компресс на лоб поможет уменьшить жар и болезненные ощущения. Небольшое полотенце нужно смочить в воде комнатной температуры, положить на голову и переворачивать по мере нагревания. Кроме этого, можно подложить прохладные тряпочки под основные крупные артерии — под колена, под локтевые сгибы, на грудь и живот.

Также на любом сроке беременности не противопоказаны обтирания с уксусом не более 5%. Прибегать к этому методу стоит, если при высокой температуре руки и ноги тоже горячие. При бледной и холодной коже конечностей, наоборот, лучше принять парацетамол, укрыться одеялом и ждать врача. Только не используйте для обтирания водку — спирт через легкие попадает в кровоток и к плоду.

Будущей маме поможет и чай с липой, напиток даст пропотеть и снизит температуру. А вот малину лучше заваривать на финальных неделях беременности.

Насморк

Насморк при простуде затрудняет дыхание и маме, и малышу, создавая синдром гипоксии. Беременным противопоказаны сосудосуживающие назальные капли — нафтизин, тизин, назол и все, содержащие ксилометазолин. Во-первых, они вызывают привыкание, а во-вторых, они могут повлиять на сердце плода — сосудосуживающие препараты ускоряют сердцебиение малыша, из-за чего могут появиться проблемы в будущем. Также сосудосуживающие лекарства от простуды ухудшают кровоснабжение плаценты, что может сказаться на развитии плода в целом.

Чем лечиться при насморке? Беременным медики рекомендуют ограничиться промыванием носа подсоленной водой. Для этого сейчас в аптеках есть специальные приспособления вроде Аквамариса или Долфина. Солевой душ можно сделать и самостоятельно: половина чайной ложки соли на 200 мл воды заливаем в небольшой чайник и аккуратно вливаем в нос 3-4 раза в день. Только в первый раз процедура кажется крайне неприятной, но к ней несложно приспособиться.

Избавить от заложенности носа может также соленая вода, только соли в растворе должно быть в два раза больше. Специальные средства для этого — «Аквамарис стронг» или два пакетика Долфина — могут снять отек и открыть носовые проходы, после чего стоит промыть нос указанными выше способами.

Эффективными при насморке считаются также бальзам «Звездочка» и мазь «Доктор Мом» на основе трав. Кому-то достаточно просто вдыхать эти средства. Но стоит быть осторожными — мази могут вызвать аллергию.

Кашель

Причин кашля во время беременности может быть несколько, поэтому даже при легком «першении» в горле стоит проконсультироваться с врачом. Облегчить кашель поможет бережное отношение к своей дыхательной системе (отсутствие холодного воздуха, обильное питье теплой жидкости, сдержанное дыхание, мало разговоров и отсутствие криков).

«Мокрый» кашель — признак выздоровления. Поэтому лекарственные средства направлены на то, чтобы «увлажнить» кашель сухой. Список разрешенных средств от кашля невелик, однако с большой долей вероятности терапевт посоветует ограничиться старыми добрыми методами: положить горчичники на грудь и спину перед сном, воспользоваться согревающей мазью или обернуться теплым шарфом. Отхождению мокроты способствуют стакан теплого молока со сливочным маслом и щепоткой соды, чай из мать-и-мачехи, черной смородины или подорожника.

Если дома есть ингалятор, самое время им воспользоваться: 200 мл горячей воды + 2 капли масла чайного дерева или эвкалипта не окажут плохого влияния на плод. Альтернатива ингалятору — дыхание над раствором соды (две чайные ложки на один литр воды) или сваренным картофелем (5 небольших картофелин нужно сварить в мундире, добавить немного листьев эвкалипта, покипятить пару минут. Затем поставить кастрюлю на стол, накрыться полотенцем и посидеть пять минут). Облегчает кашель также смесь воды «боржоми» с молоком.

Из лекарственных средств разрешены беременным женщинам следующие:

Лазолван (сироп, таблетки или раствор) — разрешен во втором и третьем триместрах, но не в первом. Колдрекс бронхо — с большой осторожностью и только по рекомендации врача. АЦЦ — под контролем врача допустим прием даже на ранних сроках беременности. Прием следует сопровождать питьем большого количества жидкости для разжижения мокроты.

Больное горло

Спреи, содержащие спирт (стопангин, йокс и прочие), настойка календулы и прополиса беременным противопоказаны. Безопасными для будущих мам считаются несколько препаратов:

Хлоргексидин 0,1% — всасывается из полости рта, не попадая в кровоток, значит, безопасен для малыша. Помогает при фарингите и ангине. Для полосканий разводить не надо, горьковат на вкус, но эффективен. Спрей гексорал — борется с воспалительными заболеваниями полости глотки. Применять беременным можно 2 раза в день. Мирамистин — не проникает через плаценту и не всасывается в кровь. Лечит горло при фарингите и ангине. Разведения не требует, есть жидкость для полоскания и в форме спрея. Настой ромашки — используется для полосканий и безопасен для беременных. Смягчает боль в горле при фарингите. Раствор люголя — можно использовать в период беременности для смазывания миндалин. Подходит при сильной ангине. Применять только по рекомендации врача. Леденцы лизобакт и ларинпронт — единственные леденцы, которые разрешены для приема беременным женщинам. Можно сосать 3-4 раза в день по две таблетки. Помогают при фарингите и ангине.

Также для устранения боли в горле можно прибегнуть к полосканию соленой водой (чайная ложка соли на стакан теплой, но не горячей воды), слабым раствором соды (чуть меньше чайной ложки на стакан теплой воды), отваром шалфея, зверобоя, эвкалипта. Эти травы оказывают антисептическое действие, их можно также комбинировать и сочетать с ромашкой. Полоскать горло врачи рекомендуют не меньше четырех раз в день.

Боли в мышцах и голове

Еще один вечный спутник простуды и повышенной температуры. Ломота в теле и суставах — признак распространения ОРВИ или ОРЗ по организму и общей интоксикации.

Большинство болеутоляющих средств беременным принимать нельзя, поэтому поможет обильное питье для выведения токсинов из организма. Травяные чаи, клюквенный и брусничный морсы обладают мочегонным эффектом, что и требуется при этой болезни.

Еще один признак интоксикации организма — головная боль. При простуде голова обычно болит областями: у висков, лба и у глаз.

Как уже было сказано выше, с болеутоляющими препаратами во время беременности нужно быть крайне осторожной, поэтому стоит постараться избавиться от боли немедикаментозными методами: ароматерапией, массажем головы, отдыхом, качественным сном.

Ответственность за здоровье ребенка у мамы наступает задолго до его появления на свет. Возможно, даже до его зачатия. Со стопроцентной уверенностью, отразится ли простуда мамы в период беременности на малыше, не сможет сказать ни один врач, так что рисковать не стоит. Своевременно заняться профилактикой и лечением гриппа и простуды куда проще, чем бороться с запущенными формами заболевания.