Как девушке подтянуть руки домашними тренировками?

Тренировки всего тела

Самое распространенное заблуждение — это делать упражнения исключительно для проблемной зоны. На самом теле только в одном месте похудеть невозможно, организм сам выбирает, где ему избавляться от жировой прослойки. Обычно эти места определяются генетически и соответствуют типу фигуры.

Заставить организм разогнать метаболизм и начать использовать жир как топливо можно сложными и комплексными упражнениями.

Приблизительная программа таких занятий выглядит так:

1. Отжимания

Положение рук желательно менять и экспериментировать с нагрузкой. Чем ближе расположены кисти, тем больше работают грудные и трицепс. Чем шире, тем активней включается спина и плечи.

2. Отжимания с упором сзади

Вместо гимнастической скамьи используется диван, стол, табуретки, все, на что можно опереться. При выполнении в верхней и нижней точке задерживаться по несколько секунд, чтобы прочувствовать работу тела.

3. Приседания

Это основа любого фитнеса. Помогает быстро похудеть и прийти в форму.

4. Планка

Заставляет работать квадрицепс, плечи, пресс и стабилизаторы спины. На начальных этапах в такой позе достаточно находиться и несколько секунд. С ростом тренированности увеличивать время. Есть динамический вариант выполнения, когда упор на локти сменяет упор на ладони и наоборот.

5. Плиометрика

Помогает похудеть, выработать скорость и взрывную силу. Включает всевозможные выпрыгивания из положения сидя, прыжковые отжимания, перепрыгивания через скамью.

Тренироваться так можно дома, или на свежем воздухе. Не нужны тренажеры, или специальное оборудование. Гантели, штанга, гири и другие отягощения тоже не понадобятся, потому что используется вес собственного тела. Для избавления от лишних сантиметров этого вполне достаточно.

Кардио

Домашние тренировки станут эффективней, если дополнить их кардионагрузками. Пробежка сразу после основной тренировки поможет закрепить результат и укрепит сердечно-сосудистую систему. Бег — это универсальный способ сохранить стройность и здоровье. Если сделать его интервальным, то процесс жиросжигания будет происходить быстрее.

Еще один бесценный вид легкой атлетики — это плавание.

Приятный и полезный вид спорта, который развивает спину, грудь и руки, делает их сильными и упругими. Помогает не только забыть об обвисших руках, но и о проблемах с позвоночником.

Диеты

Это первый враг красивого тела. Вместо того, чтобы заняться спортом и тренировками, которые дают долгосрочный результат, девушки часто предпочитают голодать. Садятся на всевозможные безумные диеты с рационом из одного яблока и половинки яйца. Полностью уничтожают свой метаболизм, потому что организм замедляет обмен веществ, когда ему не хватает еды.

План похудеть за три дня иногда срабатывает и позволяет влезть в любимые джинсы. Но есть обратная сторона. При резком похудении начинает обвисать кожа, придавая фигуре уродливый вид. Поэтому все надо делать плавно, гармонично сочетая питание и тренировки. Достаточно будет отказаться от любимых тортиков и фастфуда.

Бег, плавание, здоровое питание, умеренные физические нагрузки помогут мышцам рук всегда быть в тонусе. Сохранят красоту и изящество линий тела, и позволят одевать самые смелые и открытые вещи в любом возрасте.

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