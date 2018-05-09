Ученые огласили список самых бесполезных диет

Диетологи озвучили методы похудения с самой низкой эффективностью. Проанализировав существующие методики по снижению веса, врачи выяснили, что многие из них не просто не помогают сбросить лишние килограммы, но и приводят к еще большему ожирению.

Первое место антирейтинга занял способ дробного питания или частого приема пищи в очень маленьких порциях. Эксперты уверены, что такой метод нельзя назвать диетой. Еще ни одно исследование не подтвердило, что подобное питание эффективнее, чем трехразовое диетическое, сообщает Vladtime.

На второй строке расположился популярный метод, основанный на подсчете съеденных калорий. Оказалось, что худеющий склонен «баловать» себя чем-то вкусным в качестве награды за строгое следование такой диете. В итоге весь эффект сводится к нулю.

И, наконец, третье место занимает диета с ограничением потребления жиров. Более того, «обезжиренная» диета может привести к неусвоению витаминов А и Е. Это, в свою очередь, способствует замедлению обменных процессов.

Эксперты предположили, что популярность перечисленных неэффективных методик основана на их глобальном целенаправленном продвижении, благодаря которому крупные корпорации зарабатывают немалые деньги.

Ранее «Свободная пресса» сообщала, что строгие диеты приводят к алкоголизму. По словам ученых, риск возникновения алкоголизма увеличивается примерно на треть, если человек употреблял менее 900 калорий в сутки. В настоящее время специалисты пытаются установить причины этой зависимости.

Новости здоровья: Палеодиета приводит к ожирению