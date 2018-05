О чем говорит низкий уровень ХЧГ?

Хорионический гонадотропин человека (ХГЧ) является гормоном, который продуцируется клетками хориона после время беременности. Его задача — заботиться и кормить эмбрион, который прикреплен к стенке матки.

Низкий уровень ХГЧ может указывать на проблему с беременностью, включая:

выкидыш;

внематочная беременность;

смерть плода.

Уровень ХГЧ обычно увеличивается в течение первого триместра, пик держится с 8 по 11 недель, а затем снижаются до устойчивого уровня на более поздних стадиях беременности.

Это означает, что по мере развития беременности ХГЧ становится менее полезным. Если уровень ХГЧ не увеличиваются и не уменьшается, это может быть признаком проблемы с беременностью.

Увеличение уровня ХГЧ обычно означает, что беременность является здоровой. Однако низкий уровень ХГЧ на ранних сроках не всегда являются признаком того, что что-то не так.

Фото: Википедия

Низкий уровень ХГЧ — причины

Анэмбриональная беременность

Это когда оплодотворенная яйцеклетка прикрепляется к стенке матки, но эмбрион не развивается. Это может произойти во время ранней беременности, иногда до того, как женщина узнает, что она беременна.

Выкидыш

Происходит, когда эмбрион умирает естественным образом до 20 недель беременности.

Неправильный срок беременности

Причиной низкого уровня ХГЧ при беременности может быть тогда, если врач неправильно просчитал срок беременности. Вычисление этого события основано на датах последнего менструального цикла женщины, поэтому просчеты могут возникать, если женщина имела нерегулярные циклы или не уверена, когда была последняя менструация.

Внематочная беременность

Это ненормальная беременность, когда эмбрион прикрепляется за пределами матки, как правило, внутри фаллопиевой трубы, которая переносит яйцеклетку из яичника в матку.

Симптомы внематочной беременности — боль в животе и вагинальное кровотечение. Внематочная беременность может быть очень серьезным и даже опасным для жизни состоянием. Уровни ХГЧ остаются низкими во время внематочной беременности.

Лечение

К сожалению, нет никаких препарата от ситуаций, когда низкий уровень ХГЧ при беременности. Тем не менее, лечение доступно для основных состояний, которые вызывают низкие уровни ХГЧ, такие как выкидыш или внематочная беременность.

В случае выкидыша лечение может включать удаление любой ткани беременности, которая осталась внутри матки.

В случае внематочной беременности врач может также назначать препараты или операция по удалению пораженной фаллопиевой трубы и самой беременности.

Профилактика

В настоящее время нет способа предотвратить низкий уровень ХГЧ или связанные с ним осложнения.

Измерения уровней ХГЧ во время беременности могут указывать на то, как развивается беременность. Но успешная беременность возможна и при низких уровнях ХГЧ.

Литература

Barnhart K. T. et al. Differences in Serum Human Chorionic Gonadotropin Rise in Early Pregnancy by Race and Value at Presentation //Obstetrics and gynecology. — 2016. — Т. 128. — №. 3. — С. 504-511.

Cole L. A. New discoveries on the biology and detection of human chorionic gonadotropin //Reproductive Biology and Endocrinology. — 2009. — Т. 7. — №. 1. — С. 8.

Kohorn E. I. What we know about low-level hCG: definition, classification and management //The Journal of reproductive medicine. — 2004. — Т. 49. — №. 6. — С. 433-437.

Korevaar T. I. M. et al. Reference ranges and determinants of total hCG levels during pregnancy: the Generation R Study //European journal of epidemiology. — 2015. — Т. 30. — №. 9. — С. 1057-1066.

Paulesu L. et al. hCG and Its Disruption by Environmental Contaminants during Human Pregnancy //International journal of molecular sciences. — 2018. — Т. 19. — №. 3. — С. 914.

Snyder J. A. et al. Diagnostic considerations in the measurement of human chorionic gonadotropin in aging women //Clinical chemistry. — 2005. — Т. 51. — №. 10. — С. 1830-1835.