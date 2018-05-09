Ошибки в интервальном голодании

Страх перед голодом

Чувство голода естественно для человека, и оно никого не пугает, пока не возникают мысли о преднамеренном отказе от пищи. В первую очередь нужно понять, что чувство голода будет посещать вас в любой ситуации, и если вы будете голодать по 24 часа, и если будете принимать пищу каждые пару часов. Этот страх берет свое начало в заблуждении, гласящем о том, что голод моментально переводит организм в катаболический режим. Это не правда, интервальное голодание позволяет не только сохранить мышечную массу, но и увеличить ее объем, если перед вами стоит такая задача. Организм человека — это сильная и мощная система, она не может быть разрушена несколькими часами контролируемого голода.

Человек может не принимать пищу от 16 до 24 часов, при этом его организм адаптируется к новым условиям и сможет извлечь из этого максимальную пользу. Исследования и многолетняя практика показали, что тренировки на голодный желудок не приносят вреда, более того, они обладают своими преимуществами. Каждый раз, когда вас будет одолевать страх перед чувством голода, представьте свой организм жиросжигательной системой, которая имеет возможность переключаться на внутренние ресурсы.

Увлечение готовой едой

Употребление готовой еды экономит время, на этом преимущества заканчиваются, и начинаются весомые недостатки. Даже правильно построенная система интервального голодания при ее четком соблюдении не принесет результатов, если забивать пищевые окна готовой едой. Считать, что 16 часов голода дает право на употребление любой еды без ограничений и последствий, будет очень большой ошибкой. Основой всего является правильное питание, при любой схеме питания рацион должен состоять из здоровых и правильных продуктов.

Базовую часть рациона должны составлять качественные мясные продукты и овощи.

Съеденные в виде исключения небольшие порции сладостей или другой не очень полезной еды не принесут большого вреда при условии того, что оставшаяся часть питания будет состоять из органической свежей и цельной пищи.

С нетерпением ждать пищевого окна и переедать

Чаще всего новички начинают с голодания по системе 16-8, на пищевое окно отводится восемь часов. Провести в голодном состоянии 16 часов — это намного проще, чем кажется, так как примерно восемь из них человек проводит во сне. Голод во время прерывистого голодания является не физиологической, а психологической проблемой, людям бывает тяжело смириться с тем, что они не могут есть до определенного часа, и поэтому ожидают начала пищевого окна, как настоящего пира. При этом если провести анализ своих ощущений, становится понятно, что человек не испытывает истинного голода, скорей сам его себе навязывает.

Причиной такого является зацикленность на еде, лучший способ борьбы с ней — это переключение на что-нибудь более увлекательное. Занятия спортом, прогулки, общение с друзьями, чтение книг — что угодно, лишь бы это занятие не оставляло времени на мысли о еде. Схем интервального голодания очень разнообразны, важно подобрать такую схему, при которой вы не будете высчитывать часы и минуты до следующего приема пищи, тогда пищевые паузы перестану быть испытанием и превратятся в часть распорядка дня.

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