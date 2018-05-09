Секреты ухода за чувствительной кожей: очищение, упругость и молодость

На зрелую кожу и, особенно на чувствительную кожу лизаты бифидобактерий оказывают очень благотворное влияние. Благодаря входящим в них витаминам они питают клетки кожи, защищают их от старения. Органические кислоты, в результате мягкого пилинга, обновляют клетки кожи и она становится нежной и сияющей. МедикФорум выяснил, как ухаживать за кожей правильно.

Секрет орхидеи

Экстракт удивительных цветов орхидеи входит в рецептуру всей линии Probiocosmetics, он помогает вернуть коже ее свежесть и молодость. Орхидея может цвести в разных климатических условиях, ее жизнеспособность удивляет и поражает! Она везде привлекает к себе внимание не только изысканностью, но и исключительным долголетием и длительностью цветения. Орхидея олицетворяет собой вечную красоту и молодость. В борьбе против старения экстракт ее цветков занимает лидирующее положение. Ее уникальные свойства помогают продлить жизнь клетоккожи и защитить ее от преждевременного старения.

Эффект лотоса — идеальное очищение

Очень важный и ответственный этап ухода за кожей лица — очищение, так как наша кожа постоянно испытывает на себе влияние агрессивной внешней среды, а ночью интенсивно выталкивает из себя грязь и шлаки, ее нужно очищать утром и вечером. PH кожи в норме 5, 5 — это кислая среда, а не нейтральная, как мы привыкли думать. Поэтому важно средство для очищения кожи подобрать правильно. Если очищающее средство подобрано неправильно, то оно понижает кислотность кожи, в результате чего гибнут лактобактерии, и начинается дисбактериоз. Верно подобранное очищающее средство эффективно удаляет все загрязнения, не проникает в дерму, не понижает кислотность, не нарушает pH— баланс и не вызывает аллергии. Эффект лотоса заключается в том, что цветки его остаются безупречно чистыми даже при загрязнении водоемов, в которых они растут. К ним не пристает никакая грязь! Флюид для очищения линии Probiocosmetics по своим свойствам очень схож с поверхностью цветка лотоса, так как предотвращает загрязнение кожи микрочастицами из окружающей среды. После такого идеального очищения кожа готова к следующему этапу ухода — нанесению крема, активные вещества которого смогут более эффективно воздействовать на нее.

Как вернуть упругость кожи

Линия Probiocosmetics обеспечивает необходимую для зрелой и чувствительной кожи защиту от негативного воздействия агрессивной среды, в том числе свободных радикалов, глубоко питает и увлажняет ее. В состав крема входит запатентованный комплекс Skin Tightener ST, который оказывает быстрый лифтинг — эффект, способствует синтезу эластина и коллагена, подтягивает кожу и разглаживает ее. Идеальным дополнением к крему будет сыворотка Probiocosmetics. Этот эликсир красоты благодаря уникальной комбинации активных компонентов Deepline PVB и Polylift, возродит защитный барьер кожи от старения. В сыворотку входит лецитин, способствующий глубокому проникновению в эпидермис биологически активных компонентов, он интенсивно увлажняет кожу и регенерирует клетки. Гиалуроновая кислота усиливает гладкость и эластичность кожи благодаря своей влагоудерживающей способности. Огромный потенциал дает коже совместное применение продукции линии Probiocosmetics с комплексом Пробинорм (пробиотики + пребиотики), способствует восстановлению иммунитета, возвращает ей упругость и сияние красоты, молодости и здоровья. Ранее эксперты рассказали, как очищать кожу дома.