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Ученые объяснили тяжесть кожных ожогов от горячего пара
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Ученые объяснили тяжесть кожных ожогов от горячего пара 

МедикФорум 1 час назад
Фото: МедикФорум
Кожные ожоги из-за горячего пара требуют особого обращения. Кожные ожоги горячим паром являются очень обманчивыми. Несмотря на короткое время воздействия и безвредный внешний вид, ожоги оказываются очень глубокими и болезненными. Ученые из лаборатории Empa (Швейцария) объяснили тяжесть последствий ожогов паром — сообщает МедикФорум. Исследователи показали, что поверхностный слой кожи — эпидермис — в случае с паром не выполняет своей защитной функции. Дело в том, что пар проникает в кожу через поры. При его конденсации под кожей выделяется большое количество тепла — результатом являются ожоги второй степени тяжести. На примере свиной кожи, сильно схожей с человеческой, ученые исследовали процесс воздействия водяного пара и его проникновения в глубокие слои. Подтвердилась версия о том, что при воздействии горячего пара тепло глубже проникает в кожу по сравнению с сухим ожогом. Кроме того, попавшее вглубь кожи тепло остается там надолго, оказывая длительное действие. Поэтому после ожога паром недостаточно охлаждения в ледяной воде в течение двух минут.
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