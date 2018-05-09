Что нужно знать о ботоксе?

В последнее время вопрос красоты у женщин всех возрастов стоит очень остро. Все мы хотим выглядеть молодо. Пластические операции стоят не дешево, да и ложиться по нож хирурга не каждый отважится. В связи с этим большую популярность приобрели различные инъекции красоты. МедикФорум выяснил, как выбрать для себя процедуру.

Как выбрать уколы красоты?

При выборе клиник для проведения этой процедуры, стоит внимательно ознакомиться с репутацией и отзывами, чтобы доверить свою красоту профессионалу. Одной из таких инъекция считается инъекция ботокса. Этот препарат используют для коррекции морщин, которые образуются из-за слишком активной мимики, а так жедля баланса симметрии и овала лица. Это процедура по стоимости значительно дешевле чем хирургическое вмешательство и влечет за собой меньше возможных негативных последствий. Тем не менее прежде чем принимать решение о проведении уколов ботокса, нужно проконсультироваться у специалиста, чтобы исключить вред организму. Простым языком Ботокс — это яд который оказывает парализующее действие на мышцы. При его попадании организм человека вызывается тяжёлое кишечное заболевание, поражается нервная система, так же он вызывает острую дыхательную недостаточность.

В чем польза таких уколов?

Но не все так страшно как звучит. Врачи проводили исследования этого токсина и его действие на организм, в результате пришли к выводу, что ботулотоксин, при использовании его в малых дозах лечит различные заболевания, связанные с неврологией или излишним напряжением мышц, например, косоглазие и даже церебральный паралич.. В индустрии красоты ботокс применяется уже достаточно долго. Следует отметить, что в косметологии ботокс используется в столь малых дозировках, что причинить вред здоровью неспособен. При грамотном использовании он помогает пациентам получить лицо свободное от глубоких морщин, сгладить слишком активную мимику лица. Главной задачей профессионального косметолога является, сделать ваше лицо красивым и сохранить естественность. После уколов естественную мимику нужно сохранить, а не превратить лицо в неподвижную маску. Или, что еще хуже, вызвать отвисание мышц лица. Должна быть правильно подобрана дозировка, в каждом случае индивидуально. Сам препарат нужно вводить именно ту мышцу, которую нужно расслабить и не задеть соседние мышцы. Эффект от введения ботокса наступает не сразу. В среднем после укола проходит до двух недель, прежде чем результат будет виден. В этот период необходимо соблюдать консультации специалиста, чтобы получить желаемый результат. Существует ряд ограничений, которые нужно соблюдать. В первые дни после укола не рекомендуются находится вниз головой длительное время и ограничить себя в посещении спорт зала. Под ограничение попадает так же посещение бани и сауны. Нельзя употреблять алкоголь и делать массаж лица. Ранее ученые рассказали, почему нужно знать дату овуляции.