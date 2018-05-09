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Чиновники сообщили, почему детей стоит приучать к диете
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Чиновники сообщили, почему детей стоит приучать к диете 

Аист на крыше 1 час назад
Фото: Аист на крыше
Рабочая группа Совета Федерации объявила, что планирует создать закон о детском питании. Чиновники хотят сформировать список продуктов, которые попадут в специальную диету, передаёт «Детстрана.ру».
Первой задачей будет создание «облегчённого диетического меню» для общеобразовательных учреждений. В диету должны будут войти фрукты, овощи, и все продукты из клетчатки. Кроме того, чиновники планируют ввести ограничение сладостей, макаронных и хлебных изделий.
По мнению рабочей группы, современные дети стали слишком часто страдать от ожирения и сахарного диабета второго типа.
Фото: Depositphotos
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