Чиновники сообщили, почему детей стоит приучать к диете

Рабочая группа Совета Федерации объявила, что планирует создать закон о детском питании. Чиновники хотят сформировать список продуктов, которые попадут в специальную диету, передаёт «Детстрана.ру».

Первой задачей будет создание «облегчённого диетического меню» для общеобразовательных учреждений. В диету должны будут войти фрукты, овощи, и все продукты из клетчатки. Кроме того, чиновники планируют ввести ограничение сладостей, макаронных и хлебных изделий.

По мнению рабочей группы, современные дети стали слишком часто страдать от ожирения и сахарного диабета второго типа.

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