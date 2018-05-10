Лекарства при беременности от кашля, изжоги, запора и других заболеваний — список, советы экспертов

Почему стоит быть осторожной?

Срок беременности, доза препарата и длительность его применения определяют степень воздействия лекарства на организм беременной женщины. Прежде чем без предварительной консультации врача принять таблетку или микстуру, стоит задуматься о возможных последствиях, которые могут проявиться следующим образом на разных сроках беременности:

Эмбриолетальный эффект — гибель зародыша в первые 2-3 недели после зачатия, то есть еще до того момента, когда женщина узнала о своем положении. В этот период навредить зарождающейся жизни может что угодно, не только лекарства, однако стоит иметь в виду этот факт при планировании беременности. Тератогенный эффект — появление аномалий развития плода в первом триместре беременности. В этот период формируются все органы и системы малыша, он очень чувствителен к воздействию вредоносных факторов. От того, в какой момент будет нанесен вред организму мамы, зависит, какой именно орган может пострадать. Токсический эффект — возможные повреждения органов плода во 2-й триместр и позднее.

Прибавим к этому угрозу прерывания беременности, риски преждевременных родов, гипертонуса матки, отслоения плаценты и так далее. Пожалуй, вполне убедительно, чтобы понять, что лекарства при беременности стоит подбирать крайне осторожно, особенно в первом триместре, когда все жизненно необходимые органы и системы малыша только формируются.

Какие лекарства беременным нельзя?

Во время беременности печень и почки женщины начинают работать иначе, поэтому лекарства попадают в кровь в более концентрированном виде. И тут на первый взгляд совсем безобидные лекарства попадают в список противопоказанных:

Аспирин и анальгин — негативно сказываются на работе почек и сердца плода. Ряд антибиотиков: тетрациклины могут спровоцировать пороки развития ребенка, левомицетин скажется на кровеносной системе плода, стрептомицин может вызвать глухоту малыша. Беременным и кормящим женщинам врачи назначают антибиотики только в крайних случаях и только пенициллинового ряда. Противокашлевые — коделак и терпинкод, а также любые сосудосуживающие средства. Резерпин, с помощью которого обычно понижают артериальное давление. Длительный прием этого лекарства может вызвать депрессию у младенца и привести к излишней сонливости. Снотворные и нейролептики (фенобарбитал, люминал, тиопроперазин, мажептил). Триметоприм, дифенин, гексамидин — нарушают усвоение фолиевой кислоты. Любые цитостатики. Гормоны (эстрогены, прогестерон, соматотропный гормон, глюкокортикостероиды). Химиотерапевтические медикаменты (меркаптопурин, фторурацил, цитарабин, метотрексат). Барбитураты (гексенал, тиопентал натрия). Сульфаниламиды (стрептоцид, сульфадимезин, сульфадиметоксин, альбуцид, бактрим, бисептол, септрин, уросульфан, фталазол, салазопиридазин). Фторсодержащие лекарства (фторфеназин, фторафур). Аминоптеpуин — провоцирует аномалии развития плода и даже его гибель. Андpогены — возможны укорочение конечностей, аномалии трахеи, пищевода, дефекты сеpдечно-сосудистой системы ребенка. Дисульфиpам и Эpготамин — провоцируют спонтанные аборты, расщепление конечностей, косолапость, симптомы раздражения центральной нервной системы. Эстpогены — могут развить у малыша врожденные дефекты сердца, феминизацию мужского плода, аномалии сосудов. Иод-131 — может стать причиной кретинизма или гипотиpеоза. Хинин — провоцирует задержку психического развития, ототоксичность, вpожденную глаукому, аномалии мочеполовой системы, смеpть плода.

Отметим, что инструкции к лекарственным препаратам отдельно выделяют пункт «Применение при беременности», где чаще всего значится «разрешено, если предполагаемая польза для матери превышает риск для плода». Эти строки вовсе не дают зеленый свет мамам, желающим срочно принять лекарство, а только еще раз указывают на то, что перед применением препарата стоит проконсультироваться с ведущим беременность врачом или несколькими узкими специалистами.

От простуды и гриппа

В борьбе с простудой специалисты по возможности рекомендуют обойтись народными методами вроде горячего чая, малины, лимона и меда. Аккуратной стоит быть со сборами трав от простуды, так как некоторые растения, вроде можжевельника или земляники, беременным противопоказаны.

Подобрать средство для снижения температуры должен терапевт, но в крайнем случае сбить высокие показатели можно парацетамолом, который считается относительно безопасным при беременности. Применять его можно не чаще четырех раз в день с промежутками 4–6 часов.

Лечить насморк лучше промыванием носа морской или подсоленной водой, разрешается также использовать ряд назальных спреев вроде Називина и Пиносола, но ни в коем случае не сосудосуживающие средства.

При больном горле беременной помогут полоскания отваром ромашки, календулы, эвкалипта или слабым раствором йода. Безопасными лекарствами от горла также являются Гивалекс, Ингалипт и Орасепт.

От кашля будущей маме помогут Мукалтин, Бронхикум, Доктор МОМ, Геделикс, а если это пока только 1-й триместр — Стоптуссин и Фалиминг.

От гриппа терапевт, вероятнее всего, пропишет беременной пациентке препараты на основе интерферона, это Гриппферон, мазь Виферон, и гомеопатические средства вроде Оциллококцинума и Афлубина — они повышают устойчивость организма к атаке вирусной инфекции.

Очень осторожной стоит быть с препаратами комбинированного действия, в которых содержатся и жаропонижающие, и обезболивающие, и сосудосуживающие компоненты, это — популярные Терафлю, Колдрекс, Фервекс и другие средства. Применять их стоит исключительно по назначению врача.

От изжоги

Активность гормона прогестерона, стремительно растущий плод, увеличение секреции соляной кислоты и давление матки на внутренние органы делают изжогу проблемой 90% беременных женщин. Чаще всего она проявляется в 1 и 3 триместр, когда происходят наибольшие гормональные изменения в организме. Тушить пожар в животе традиционным народным методом — содой — не стоит. Раствор соды с водой дает лишь временное облегчение, а при смешении с желудочным соком он стимулирует выработку соляной кислоты, которая лишь усугубляет изжогу. Кроме того, раствор соды задерживает в организме воду, что чревато отеками.

Избавить от изжоги будущую маму могут Смекта, Фосфалюгель, Натрий хлористый, Куаустикум, Гевискон, Ренни, Маалокс, Гелусил-лак и Альмагель. От последнего, правда, стоит воздержаться в первые 13 недель беременности. Такие препараты, как Викалин и Викаир, даже не стоит рассматривать, они влияют на нервную систему плода. Противопоказаны беременным также Зантак, Гистак, Фамоцид и Квамател.

От запоров

Отличной профилактикой расстройств пищеварительной системы во время беременности являются правильное питание и умеренная физическая активность.

Прежде чем прибегать к лекарственным средствам от изжоги, беременной женщине стоит попробовать пересмотреть свое питание и ограничить употребление капусты, бобовых, щавеля и шпината, которые провоцируют повышенное газообразование. Зато опорожнению кишечника способствуют свежие овощи и фрукты, черный хлеб, сухофрукты, гречневая и ячневая крупы, овсянка.

Для лечения изжоги у беременных допустимо применять Дюфалак (препарат не всасывается в кровоток, а способствует накоплению воды в кишечнике и, как следствие, размягчению каловых масс), свечи с глицерином (слегка раздражают прямую кишку и заставляют ее «работать»), Гутталакс, Регулакс, Форлакс, Рект-Актив, но все это — только по назначению врача. Средства, стимулирующие перистальтику кишечника и содержащие сенну, беременным противопоказаны.

От головной боли

От головной боли страдает каждая пятая женщина, ожидающая малыша. Эта проблема может быть признаком мигрени, гипотонии или гипертонии, нарушения кровоснабжения головного мозга и других заболеваний, поэтому о головных болях обязательно следует сразу сообщать своему врачу или терапевту для беременных. Особенно если голова болит даже по утрам, боль локализована в определенном участке головы, сопровождается нарушением зрения, слуха, повышением или понижением артериального давления или тошнотой.

Спасти будущую маму от головной боли могут короткий сон, свежий воздух, проветривание помещения, легкий массаж головы или холодный компресс. Разрешенные лекарства — Эффералган и Панадол.

От аллергии

К сожалению, и эта проблема не обходит будущих мам стороной. Благодаря гормону кортизолу, выработка которого в период беременности повышается в несколько раз, сопротивление организма аллергенам немного повышается, поэтому некоторым мамам-аллергикам во время ожидания малыша становится легче. А многие женщины, наоборот, либо впервые сталкиваются с аллергией именно будучи в положении, либо в период беременности претерпевают более агрессивные атаки этого заболевания, нежели раньше.

Многие препараты от аллергии будущим мамам противопоказаны, и список разрешенных лекарств на самом деле очень мал. Привычный Тавегил тормозит развитие нервной системы плода, Димедрол влияет на тонус матки, Эриус и Зиртек вообще до конца не исследованы. Строго по назначению врача допустимо применение Аллертека, Супрастина, Кларитина и Цетиризина. Не имеют противопоказаний препараты в виде спрея, такие как Назаваль и Превалин, но они не борются с симптомами заболевания, а только создают барьер на слизистой оболочке носа.

В первую очередь мамам-аллергикам специалисты советуют заниматься профилактикой своего заболевания. Например, чаще проветривать помещение, по возможности планировать беременность на неаллергенный сезон (при аллергии на цветение, например, постараться зачать малыша летом), а также не употреблять в пищу опасные для организма продукты. Природными противоаллергическими средствами, кстати, являются витамины: цинк, пантотеновая и никотиновая кислоты, аскорбиновая кислота.

От токсикоза

Пусть токсикоз на ранних сроках беременности и считается нормой, у некоторых он проявляется настолько сильно, что без таблеток не обойтись. Когда рвота происходит чаще трех раз в день, масса тела женщины снижается больше чем на три килограмма, повышается температура, существенно снижается работоспособность и появляется настоящая апатия, и все это отражается на анализах, врач выписывает рецепт лекарств от токсикоза. Чаще всего к ним относятся:

препараты, блокирующие рвотный рефлекс: Атропин, Пипольфен, Дроперидол, Церукал;

препараты, защищающие печень от действия вредных продуктов метаболизма: Метионин, Эссенциале, Хофитол;

лекарства для нормализации и улучшения метаболизма: Витамин С, Кокарбоксилаза, Рибоксин, Фолиевая кислота; препараты для восполнения потери жидкости в организме: Реополиглюкин, растворы аминокислот, раствор Рингера.

От молочницы и цистита

А это — верные спутники 90% беременных женщин. Обе эти проблемы могут мучить будущую маму все девять месяцев, а потом внезапно пройти сразу после появления малыша на свет. К счастью, опытные гинекологи в курсе, поэтому разработали довольно широкий ассортимент разрешенных в период беременности препаратов.

Коварство молочницы в том, что к ней необходимо подобрать правильный ключ — то есть препарат, который действительно сможет помочь. К сожалению, ни одно из лекарств не гарантирует того, что молочница вскоре вернется. Зуд, жжение в половых органах и творожистые белые выделения небеременная женщина может побороть с помощью таблеток, которые воздействуют на грибки внутри организма, а вот будущая мама сможет воспользоваться только свечами, так как они воздействуют местно и не наносят вреда плоду. Разрешены будущим мамам от молочницы Пимафуцин, Клотримазол, Тержинан и Ливарол.

Частые позывы в туалет и болезненность при мочеиспускании беременным помогают вылечить свечи Гексикон, Бетадин, Полижинакс, таблетки Канефрон, Цистон и Фурагин, а также при необходимости от цистита прописывают антибиотики — Монурал, Нолицин и Амоксиклав. Острый цистит во время беременности легко может перерасти в пиелонефрит, поэтому крайне важно прислушиваться к рекомендациям врачей.

В период беременности не стоит увлекаться лекарствами, но и упорно игнорировать рекомендации врачей тоже нельзя: все-таки это слишком важный этап в жизни, и каждый шаг должен быть на пользу будущей маме и ее малышу.